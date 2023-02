Su Rai 2 torna “FBI”: la trama dell’episodio “Kayla”

Su Rai 2 in prima serata “Kayla”, puntata che chiude la quarta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York

Sabato 18 febbraio alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda “Kayla”, puntata che chiude la quarta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York. Il team di agenti che indaga su casi di terrorismo, criminalità organizzata e controspionaggio, questa volta è alle prese con l’omicidio di tre persone, tra le quali anche un agente dell’Antidroga. I casi sembrerebbero avere un legame e l’FBI si troverà a costringere Kayla, la ragazza di un sospettato, a collaborare attivamente al caso. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 comincia la quinta stagione di FBI con l’episodio “Giorno da eroe”.

La squadra dell’FBI – composta dagli agenti speciali Maggie Bell, Omar Adom “OA” Zidan, Isobel Castille, Jubal Valentine, Tiffany Wallace e Stuart Scola – deve sventare un attentato ad una conferenza della destra conservatrice, pensato e messo in atto da un uomo che identifica in quella parte politica la principale responsabile della decadenza della democrazia. Omar, con un atto eroico, riuscirà a portare la bomba in un luogo sicuro, salvando la vita di centinaia di persone. Jubal non riesce a conciliare il lavoro con la vita familiare. FBI, quinta stagione. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.