Digit’Ed acquisisce la maggioranza di Accurate Srl

L’operazione consentirà a Digit’Ed di ampliare il proprio ventaglio di offerta formativa, acquisendo una realtà leader nel panorama della formazione medico-sanitaria

Digit’Ed, leader italiano nel settore dell’education, ha finalizzato l’acquisizione della maggioranza di Accurate Srl, società che opera nell’ambito dell’innovazione tecnologica applicata alla formazione medica rivolgendosi ad università, ospedali ed enti pubblici e privati operanti nell’ambito sanitario.

Un’operazione che consente a Digit’Ed di rafforzare la propria leadership, arricchendo la sua offerta formativa con tecnologie e contenuti a servizio del settore medico. Questa acquisizione è in linea con il piano di crescita della società che mira a diventare il campione nazionale dell’higher education in Italia.

Accurate, con un’esperienza consolidata nel settore dello sviluppo tecnologico applicato alla formazione medica, ha realizzato ben 75 centri di simulazione medica avanzata presso le più note Università italiane ed estere ed ha depositato 8 brevetti, che certificano l’impegno nel perseguire i propri obiettivi: aumentare la sicurezza dei pazienti e migliorare la qualità delle cure attraverso la formazione del personale medico. Sulla piattaforma digitale proprietaria, sono disponibili corsi e-learning che coprono tutte le principali aree tematiche in ambito medico: cardiologia, pediatria, neonatologia solo per citarne alcuni.

“Siamo fortemente convinti che questa operazione metta a fattor comune risorse e competenze in grado di soddisfare i crescenti bisogni formativi in ambito sanitario. Insieme a Digit’Ed daremo maggiore impulso a ricerca e innovazione per contribuire alla gestione efficace del rischio clinico e all’innalzamento della sicurezza del paziente con una importante ricaduta anche a livello sociale.” ha dichiarato Patrizia Angelotti, Amministratore Delegato di Accurate.

Una nuova acquisizione per Digit’Ed, dunque, dopo quella di Treccani Accademia dello scorso novembre, a testimoniare la forte volontà societaria di espandersi e rappresentare il best in class della formazione in Italia nei diversi settori, grazie all’elevato livello di contenuti in linea con i migliori standard internazionali.

“Iniziamo l’anno con un’importante operazione. Accurate, con la sua professionalità ed il suo elevato livello tecnologico, rappresenta un valore aggiunto nella nostra offerta dedicata ad aziende, professionisti, manager e neolaureati. Continueremo a perseguire la nostra strategia di crescita integrando ed aggregando le eccellenze del mondo education a servizio dei diversi settori.” ha dichiarato Gianandrea De Bernardis, Presidente Esecutivo di Digit’Ed.