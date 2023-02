“A Sua immagine” su Rai 1 racconta volontariato e disagio giovanile

Nel pomeriggio di Rai 1 torna “A Sua immagine”: il volontariato al servizio del disagio giovanile. “Le ragioni della speranza” è a Matera

Lorena Bianchetti incontra don Claudio Burgio – cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore dell’associazione Kayròs che accoglie minori passati dalla strada al carcere – in “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 18 febbraio alle 16.00 su Rai 1. Il mondo del disagio giovanile ha trasformato la vita di un giovane musicista che, dal primo incontro avuto con un minore in difficoltà, capisce di dover dedicare la sua vita oltre che al sacerdozio, all’accoglienza e all’educazione. La teoria di don Claudio è che non esistono ragazzi cattivi, ma solo ragazzi delusi che vanno abbracciati. Il suo lavoro, insieme a quello dei volontari, ha trasformato tante vite grazie all’amore, alla mancanza di giudizio, all’autorevolezza di adulti capaci di far riacquistare la fiducia a dei giovani feriti dalla famiglia, dalla società e da quegli stessi adulti che, consapevolmente o meno, li hanno delusi.

A seguire, “Le Ragioni della Speranza”: don Giordano Goccini e i suoi ragazzi concludono il viaggio che li ha portati alla scoperta delle realtà che fanno del bene al nostro Paese. Si fa quindi tappa a Matera, alla scoperta del progetto Gruyt, che crea opportunità lavorative per persone straniere in uscita da progetti di accoglienza, come quello in un birrificio sociale, concreto esempio di economia circolare e inclusione. Don Giordano riflette sull’invito di Gesù ad amare anche i nostri nemici. La puntata si conclude con l’intervista a Luca Iacovone, che dal Nord ha deciso di tornare nella sua terra, per avviare modelli di impresa nuovi capaci di creare valore per tutti.