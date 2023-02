Interventi chirurgici: meno trasfusioni se si usa acido tranexamico

L’uso dell’acido tranexamico negli interventi chirurgici maggiori non cardiaci riduce la necessità di trasfusioni nei pazienti e il volume di globuli rossi trasfusi

L’uso dell’acido tranexamico negli interventi chirurgici maggiori non cardiaci riduce la necessità di trasfusioni nei pazienti e il volume di globuli rossi trasfusi, secondo uno studio presentato al 64° meeting annuale della Società Americana di Ematologia (ASH).

“La letteratura pubblicata manca di un consenso significativo sull’efficacia dell’acido tranexamico nel ridurre il rischio di trasfusioni di sangue negli interventi chirurgici maggiori non cardiaci”, ha spiegato Maurish Fatima, King Edward Medical University, Lahore, Pakistan.

Il farmaco, un agente antifibrinolitico, viene utilizzato per ridurre il sanguinamento perioperatorio, riducendo così la necessità di trasfusioni di sangue negli interventi di chirurgia cardiaca”, ha detto Fatima, sottolineando che “non è lo standard di cura per gli interventi maggiori non cardiaci”.

L’obiettivo della revisione sistematica e della meta-analisi era valutare l’efficacia e la sicurezza dell’acido tranexamico nel ridurre il carico di trasfusioni di sangue negli interventi maggiori non cardiaci.

I ricercatori hanno condotto una ricerca in letteratura e hanno incluso solo studi randomizzati e controllati (RCT) in cui i pazienti di età ≥18 anni erano stati sottoposti a interventi chirurgici maggiori non cardiaci in cui l’acido tranexamico non era lo standard di cura.

Lo studio ha incluso un totale di 82 RCT che comprendevano 16.638 pazienti (età media, 48,2 anni). I pazienti sono stati sottoposti a un’ampia gamma di interventi chirurgici, tra cui ortopedia, urologia, chirurgia plastica, neurochirurgia, chirurgia generale, ostetricia, ginecologia, epatobiliare e spinale.

Il gruppo di trattamento comprendeva pazienti che ricevevano acido tranexamico intravenoso perioperatorio, mentre il gruppo di controllo comprendeva pazienti che ricevevano placebo, cure abituali o un comparatore attivo, come l’acido tranexamico topico e l’acido tranexamico orale.

Nell’analisi in pool dei pazienti che hanno ricevuto acido tranexamico, la necessità di trasfusioni è stata ridotta (rapporto di rischio = 0,63; intervallo di confidenza [CI] al 95%, 0,54-0,74; Higgins I2 = 75%; P < 0,00001 rispetto al gruppo di controllo).

“La certezza dell’evidenza era bassa, poiché i risultati erano limitati da una significativa eterogeneità”, ha ammonito Fatima.

Il trattamento con acido tranexamico è risultato anche in grado di ridurre il volume di globuli rossi trasfusi (differenza media, -0,46; 95% CI, -0,85-0,07; Higgins I2 = 98%; P = 0,00001). Fatima ha nuovamente osservato che l’eterogeneità significativa ha ridotto la certezza di questo risultato.

Il trattamento con tranexamico non è risultato significativamente legato al rischio di trombosi venosa profonda, embolia polmonare, ictus o infarto miocardico.

Nonostante i risultati positivi relativi all’acido tranexamico, sono necessarie ulteriori ricerche di alta qualità. “La qualità delle prove era bassa e c’è ancora bisogno di studi prospettici randomizzati di alta qualità”, ha concluso Fatima.

