“Felici e maleducati” in scena al teatro San Paolo di Rivoli

Ancora un appuntamento con la comicità genuina la sera di venerdì 17 e sabato 18 febbraio alle ore 20,50. Il Teatro San Paolo di Rivoli (Via Berton, 1)ospita la commedia interpretata da Ramona Gargano e Enrico Maria Falconi della Compagnia Teatrale “Blue in The Face” in “Felici e Maleducati”.

Sul palco, Filippo Granati, Martina Crescentini, Federica Corda, Matteo Tusculano.

Scenografie di Luca Garramone, luci e fonica di Luca Bertolo. Organizzazione: Fabiana de Angelis, social media manager, Monica Falconi.

“Felici e Maleducati” è la storia di Nicola che, dopo anni di galera, torna a casa e si trova a vivere situazioni completamente inaspettate. Tutto è cambiato per lui… Una sequela di situazioni divertenti che si trova costretto ad affrontare tra figli, ex mogli, un prete e una temibile cameriera! Una commedia per ridere di gusto e con un finale inaspettato!

Info e prenotazioni: 3472211204 rivoliateatro@libero.it