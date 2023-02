Tumore alla vescica: Fda approva terapia genica Adstiladrin

Fda approva la prima terapia genica per il tumore della vescica ad alto rischio e non muscolo invasivo: Ferring la metterà in commercio con il marchio Adstiladrin

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato una terapia genica basata su un vettore adenovirale non replicante (non in grado di moltiplicarsi nelle cellule umane), indicata per il trattamento di pazienti adulti con tumore della vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) non responsivo al Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ad alto rischio, con carcinoma in situ (CIS) con o senza tumori papillari. Sviluppato dalla casa farmaceutica Ferring sarà messo in commercio con il marchio Adstiladrin e il suo principio attivo è il nadofaragene firadenovec-vncg.

“Questa approvazione offre agli operatori sanitari un’opzione terapeutica innovativa per i pazienti con tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio che non risponde alla terapia con BCG”, ha dichiarato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’FDA. “L’azione odierna affronta un’area di necessità critica. L’FDA rimane impegnata a facilitare lo sviluppo e l’approvazione di trattamenti oncologici sicuri ed efficaci”.

Il carcinoma della vescica è il sesto tumore più comune negli Stati Uniti e l’NMIBC rappresenta circa il 75% di tutti i nuovi casi di carcinoma della vescica. Il BCG rimane lo standard di cura di prima linea per le persone affette da NMIBC di alto grado.

Il BCG (ossia Bacillo Di Calmette e Guerin) è una forma attenuata del mycobacterium bovis (bacillo della tubercolosi), ossia reso inattivo come agente infettante, ma che comporta una reazione immunostimolante, che fu inizialmente utilizzata come vaccino anti-tubercolare. E’ ora ampiamente utilizzato come immunoterapia intravescicale nella gestione del tumore non-invasivo della vescica.

Tuttavia, più del 50% dei pazienti che ricevono il trattamento iniziale con BCG va incontro a recidiva e progressione della malattia entro un anno, e molti sviluppano una malattia non responsiva al BCG.

Come agisce la nuova terapia genica

Nadofaragene firadenovec-vncg è una terapia genica sviluppata come trattamento per pazienti adulti con NMIBC non responsivi al BCG. E’ basata su un vettore adenovirus non replicante contenente il gene interferone alfa-2b, somministrato tramite catetere nella vescica una volta ogni tre mesi. Il vettore entra nelle cellule della parete vescicale, rilasciando il gene attivo per svolgere il suo lavoro. Il DNA delle cellule “capta” il gene e traduce la sua sequenza di DNA, facendo sì che le cellule secernano elevate quantità di interferone alfa-2b, una proteina naturale che l’organismo utilizza per combattere il cancro.

Questo nuovo approccio di terapia genica trasforma le cellule della parete vescicale del paziente in microfabbriche di interferone, potenziando le difese naturali dell’organismo contro il cancro. Il nadofaragene firadenovec-vncg è stato studiato in un programma di sperimentazione clinica che comprende 221 pazienti con NMIBC di alto grado, non responsivi al BCG, che erano stati trattati in precedenza con un BCG adeguato e non avevano ottenuto benefici da un ulteriore trattamento con BCG (criteri di inclusione completi pubblicati su clinicaltrials.gov: NCT02773849).

Efficacia del farmaco

La sicurezza e l’efficacia di Adstiladrin sono state valutate in uno studio clinico multicentrico che ha incluso 157 pazienti con NMIBC non responsivo al BCG ad alto rischio, 98 dei quali avevano un CIS non responsivo al BCG con o senza tumori papillari e potevano essere valutati per la risposta. I pazienti hanno ricevuto Adstiladrin una volta ogni tre mesi per un massimo di 12 mesi, o fino a tossicità inaccettabile alla terapia o a recidiva di NMIBC di alto grado.

Complessivamente, il 51% dei pazienti arruolati con la terapia a base di Adstiladrin ha ottenuto una risposta completa (la scomparsa di tutti i segni del tumore osservati alla cistoscopia, al tessuto biopsiato e alle urine). La durata mediana della risposta è stata di 9,7 mesi. Il 46% dei pazienti con risposta è rimasto in risposta completa per almeno un anno.

Adstiladrin viene somministrato una volta ogni tre mesi nella vescica attraverso un catetere urinario. Le reazioni avverse più comuni associate ad Adstiladrin sono state: secrezione vescicale, affaticamento, spasmo vescicale, urgenza urinaria, ematuria (presenza di sangue nelle urine), brividi, febbre e minzione dolorosa. I soggetti immunosoppressi o con deficit immunitario non devono entrare in contatto con Adstiladrin.

Cancro della vescica

Il cancro della vescica, una delle forme più comuni di tumore, è una malattia in cui le cellule maligne (tumorali) formano un tumore nei tessuti della vescica. Queste cellule anomale possono invadere e distruggere i normali tessuti del corpo. Con il tempo, le cellule anomale possono anche metastatizzare nell’organismo. La maggior parte dei tumori della vescica di nuova diagnosi (dal 75% all’80%) è classificata come NMIBC, un tipo di tumore che è cresciuto attraverso il rivestimento della vescica ma non ha ancora invaso lo strato muscolare. Questo tipo di tumore è associato ad alti tassi di recidiva (tra il 30 e l’80%) e al rischio di progressione verso il cancro invasivo e metastatico.

Il trattamento e la cura dei pazienti con NMIBC ad alto rischio, compresi quelli con carcinoma in situ o CIS (cellule cancerose anomale che si trovano nel luogo in cui si sono formate per la prima volta e che non si sono diffuse ai tessuti vicini), spesso prevede l’asportazione del tumore e l’uso del BCG per ridurre il rischio di recidiva. Esistono poche opzioni terapeutiche efficaci per i pazienti che sviluppano una malattia non responsiva al BCG. Il mancato raggiungimento di una risposta completa, ovvero la scomparsa di tutti i segni del tumore osservati alla cistoscopia, al tessuto biopsiato e alle urine, è associato a un aumento del rischio di morte o di un evento di peggioramento della malattia.

Senza trattamento, il cancro può invadere, danneggiare tessuti e organi e diffondersi nell’organismo. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, ogni anno circa 57.000 uomini e 18.000 donne ricevono una diagnosi di tumore alla vescica e circa 12.000 uomini e 4.700 donne muoiono per questa malattia negli Stati Uniti.