Flowe di Banca Mediolanum sceglie Fincons e Kaleyra

Kaleyra e Fincons trasformano la collaborazione digitale nel settore bancario per Flowe, la digital challenger di Banca Mediolanum

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS), piattaforma di business communication multicanale in rapida crescita, ha integrato Kaleyra Video, la soluzione proprietaria audio e video, nell’applicazione mobile di Flowe, banca digitale italiana di nuova generazione, per migliorare l’identificazione dei clienti e i processi di rilevamento delle frodi. Questa collaborazione è stata resa possibile da Fincons Group, azienda leader internazionale di IT business consulting e system integration, che con Flowe ha un rapporto pluriennale e supporta l’innovativa banca digitale del Gruppo Mediolanum in diversi progetti.

Le funzionalità di Kaleyra Video, unite al contributo di Fincons, hanno permesso a Flowe di offrire un’esperienza personalizzata e sicura ai propri clienti. I professionisti di Flowe possono attivare e gestire le interazioni digitali attraverso l’app dedicata, supportando i clienti nel completamento delle operazioni connesse a processi e transazioni bancarie, in un ambiente sicuro ed affidabile che protegge dalle frodi.

Le chiamate brandizzate gestite direttamente dall’app di Flowe aiutano i clienti a riconoscere immediatamente una richiesta di contatto proveniente dal personale della banca, migliorando il tasso di risposta e rafforzando la fiducia nel brand. Il nome, il logo e i colori di Flowe vengono visualizzati sugli schermi dei clienti quando ricevono una chiamata. Questa visibilità assicura che la comunicazione non è a rischio di attacchi “vishing”.

Attraverso la funzione click-to-call di Kaleyra Video, gli utenti possono connettersi con la banca in un solo click direttamente dall’app di Flowe senza divulgare alcun dato personale. Tutte le comunicazioni tra Flowe e i clienti avvengono direttamente attraverso l’app Flowe, senza installare od utilizzare alcun software esterno o cambiando dispositivo, garantendo anche un’eccellente user experience.

“L’impegno di Flowe nel fornire ai propri clienti servizi sicuri e sostenibili è ammirevole. Ringraziamo Fincons per averci messo in contatto e aver reso possibile questa collaborazione. Siamo molto felici di far parte del progetto di Flowe. Non vediamo l’ora di estendere la nostra partnership e consentire loro di utilizzare Kaleyra Video anche per il customer care”, afferma Mauro Carobene, Executive Vice-President e Chief Business Officer di Kaleyra.

“Fincons Group crede fermamente nell’innovazione e nel connettere i clienti con potenziali fornitori nella nostra rete”, spiega Giuliano Altamura, General Manager della Global Financial Services and Insurance Business Unit e Country Manager del Regno Unito. “Sia con Flowe che con Kaleyra abbiamo un rapporto consolidato e positivo e sapevamo che Kaleyra Video sarebbe stata la soluzione perfetta per la nuova app di Flowe. L’importanza della sicurezza informatica e della privacy, in particolare nel settore bancario e dei servizi finanziari, sta crescendo e concentrarsi sulla fornitura di canali di comunicazione più sicuri e riconoscibili tra consulenti e clienti è la strada giusta da seguire.”

Fincons Group

Fincons Group è una società internazionale di IT business consulting e system integration che da 40 anni accompagna le imprese nel cogliere le opportunità del cambiamento digitale proponendo tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative che anticipano sempre il futuro. Alle aziende dei settori Energy & Utilities, Financial Services, Media, Manufacturing, Pubblica Amministrazione, Transportation e alle Istituzioni Internazionali, Fincons offre consulenza sulle strategie IT in diversi ambiti, così come servizi di system integration di pacchetti internazionali, soluzioni proprietarie e servizi IT in Smart-Shore attraverso il proprio Delivery Center. In particolare, nel settore Financial Services, Fincons ha rapporti duraturi e di successo con i principali fornitori internazionali di software e fornisce soluzioni personalizzate per diversi processi aziendali, supportando i propri clienti durante il processo di trasformazione digitale. Il Gruppo conta oggi 2600 collaboratori e 16 sedi in Italia, Svizzera, UK, Germania, Francia, Belgio e Stati Uniti, dimostrando un forte impegno nello sviluppare un business sostenibile grazie ad una digital transformation che abbia a cuore le persone e il mondo in cui viviamo.

Flowe

Flowe è una società Benefit, BCorp e Carbon Neutral del Gruppo Bancario Mediolanum, che ha lo scopo di educare i giovani ai temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In quest’epoca di infinite possibilità, dove le generazioni più giovani si sentono spesso incerte nei confronti del proprio futuro e incapaci di scegliere una direzione, Flowe vuole dare alle persone tutti i metodi e gli strumenti per sviluppare il proprio potenziale e vivere meglio. Attraverso la sua mobile app ed il crescente ecosistema di partner, Flowe si pone l’obiettivo di costruire una BetterBeing Economy per aiutare gli individui a vivere una vita più significativa, sostenibile e felice.

Kaleyra Inc.

Kaleyra Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) è un gruppo globale che fornisce comunicazioni mobile a istituzioni finanziarie, grandi aziende e-commerce, OTT, aziende di software, fornitori di logistica, organizzazioni del settore salute, operatori del settore commercio e altre grandi aziende di tutto il mondo.

Attraverso la sua piattaforma proprietaria e le sue API, Kaleyra gestisce servizi di comunicazione integrata multicanale, che comprendono servizi di messaggistica, rich messaging e instant messaging, video, notifiche push, e-mail, voce e chatbot.

La tecnologia di Kaleyra permette di inviare in modo sicuro miliardi di messaggi al mese con oltre 1600 operatori connessi in più di 190 paesi, inclusi tutti i carrier tier-1 negli Stati Uniti.