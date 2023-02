Fabio Iadeluca pubblica “Don Pino Puglisi ,Don Peppe Diana”

“Don Pino Puglisi, Don Peppe Diana: la lotta per la legalità” è il nuovo libro di Fabio Iadeluca disponibile nelle librerie e online per Curcio

Questo libro vuole raccontare l’opera di due preti uccisi dal potere criminale mafioso, in quanto, considerati un “pericoloso esempio” di legalità soprattutto per i giovani. Don Pino Puglisi viene assassinato il 15 settembre 1993, nel quartiere Brancaccio, mentre faceva rientro a casa il giorno del suo 56° compleanno, mentre Don Giuseppe Diana viene ucciso il 19 marzo 1994, all’interno della chiesa di San Nicola a Casal di Principe durante la messa. Entrambi devono essere considerati due parroci di trincea impegnati in prima linea contro la mafia e la camorra. Nel libro saranno riproposte storie, atti giudiziari, interviste e contributi di prelati.

L’autore

Fabio Iadeluca, Cavaliere della Repubblica italiana, Maresciallo aiutante dell’Arma dei Carabinieri, è cultore della materia presso le cattedre di Criminologia, Sociologia della devianza, Diritto pubblico comparato ed europeo e Diritto dell’Unione Europea della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Esperto in criminalità organizzata, ha pubblicato per Armando Curcio Editore Cosa Nostra. Uomini d’onore e La criminalità mafiosa straniera in Italia; per Gangemi Editore La criminalità organizzata in Italia e la Camorra in Campania e La criminalità organizzata e la ‘Ndrangheta in Calabria.