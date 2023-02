Su Rai 1 “Come se non ci fosse un domani”: la trama del film

A San Valentino, in prima serata su Rai 1, a spasso nel tempo con la commedia romantica “Come se non ci fosse un domani”: ecco la trama del film

Il 14 febbraio, per San Valentino, Rai1 propone alle 21.25 ai suoi spettatori, in Prima Visione, un viaggio nel tempo che è anche una grande storia d’amore: in “Come se non ci fosse un domani” il protagonista Teddy, dopo la prima notte di nozze con Becca, si ritrova proiettato nel futuro, esattamente un anno avanti nel tempo: è il loro primo anniversario di matrimonio e la moglie aspetta una bambina.

Neanche il tempo di realizzare l’anomalia, ed ecco un altro salto temporale: siamo al secondo anno di nozze e Teddy comincia a rendersi conto che il tempo va avanti normalmente per tutti tranne che per lui, condannato a vivere una manciata di minuti all’anno per poi trovarsi di nuovo catapultato in avanti. E dovrà ingegnarsi per capire come uscire da questa situazione, e magari anche a tornare indietro e ricominciare dal giorno del suo matrimonio.

“Come se non ci fosse un domani” interpreta con originalità il cliché cinematografico in cui una linea cronologica è magicamente sconvolta per dare al protagonista l’occasione di capire, veramente, le proprie ambizioni e i propri desideri. Fra dramma e commedia, il film scivola senza fatica sul binario romantico, grazie anche alla freschezza dei suoi interpreti.