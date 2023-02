San Valentino e ciclo mestruale: cosa fare?

San Valentino sotto le lenzuola: e se arrivano le mestruazioni? Un sondaggio conferma che il ciclo non è un limite per fare sesso, visto che 8 donne su 10 lo fanno

Sembra che le mestruazioni non siano considerate un impedimento alla vita sessuale femminile, visto che 8 donne su 10 non fanno mistero di avere rapporti anche durante le mestruazioni. Un argomento caldo che, pensando a San valentino, non interferisce sui programmi sessuali della coppia. Le esperte per INTIMINA Roberta ROSSI, sessuologa e Manuela FARRIS, ginecologa, chiariscono perché succede.

SEX NO LIMITS, ANCHE CON LE MESTRUAZIONI

Un sondaggio INTIMINA(1) conferma che l’82% delle donne intervistate ha rapporti sessuali durante le mestruazioni, mentre 1 donna su 6 ha più voglia di fare sesso appena prima o durante le mestruazioni e il 41% dichiara che in quel caso migliora anche l’orgasmo(2)

“Il periodo delle mestruazioni è stato riscontrato essere un periodo di maggiore sensibilità al piacere – interviene ROSSI – ovviamente se non si soffre di dolori o altro, e quindi per alcune donne potrebbe essere una bella scoperta. I dati confermano che si sta pian piano anche superando il tabù delle mestruazioni durante il rapporto sessuale e che quindi le donne non hanno periodi neri da cancellare dal loro calendario, potenzialmente ogni giorno può essere buono per l’intimità e il sesso, e l’utilizzo della coppetta aiuta chi magari ha un flusso più abbondante”.

IL SESSO COME ANESTESTICO

Sono numerose le donne che temono i giorni delle mestruazioni per i dolori che possono provocare.

“I crampi mestruali sono causati dalla contrazione dell’utero che in questo modo espelle l’endometrio determinando la perdita di sangue. Nel momento dell’orgasmo l’utero si contrare e si rilassa ritmicamente dando la possibilità durante il rilassamento di alleviare il crampo mestruale. Oltre al rilassamento fisico dell’utero, – precisa ROSSI– quando si ha un orgasmo vengono rilasciati anche ormoni del benessere, chiamati endorfine. Le endorfine attivano i recettori oppioidi nel corpo, che possono contribuire ad alleviare temporaneamente il dolore, provocando un’emozione di “benessere” che può durare per un po’ di tempo dopo l’orgasmo.”

L’EMICRANIA? IL SESSO PUO’ AIUTARE

“Un problema comune è l’emicrania, che può essere scatenata dai cambiamenti ormonali che si verificano al momento del ciclo. Ancora una volta, l’aumento dei neurotrasmettitori o delle endorfine prodotte durante il sesso e con l’orgasmo può aiutare ad alleviare questi problemi. Un beneficio simile – prosegue ROSSI – può essere visto nelle donne che sperimentano cambiamenti di umore legati ai cambiamenti ormonali, come i problemi osservati nelle sindromi premestruali”.

MA ATTENZIONE ALLE GRAVIDANZE INDESIDERATE

Uno dei malintesi più diffusi è che non si possa rimanere incinta durante le mestruazioni.

“È vero che è meno probabile rimanere incinta quando si fa sesso durante il ciclo, ma è vero anche che non preclude da gravidanze indesiderate visto che lo sperma – conclude FARRIS – può sopravvivere fino a 7 giorni nel tratto riproduttivo. Se si verifica un’ovulazione precoce nel ciclo successivo, c’è sempre la possibilità che l’ovocita possa essere fecondato se incontrasse uno spermatozoo ancora attivo”.

COME SUPERARE LA PAURA DI MACCHIARSI

I risultati del sondaggio(1) confermano la preoccupazione per il 60% di quante hanno paura di sporcarsi durante il sesso, a fronte invece di una piccola minoranza maschile (17%) che preferisce rimandare.

FONTE

(1) Indagine INTIMINA(2022, su oltre 500 donne tra i 18 e i 50 anni)

(2) Indagine Ipsos-INTIMINA (giugno 2021 su 1.000 donne)