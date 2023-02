Fotovoltaico: Sun Contracting investe nella Germania orientale

Nella Germania orientale un impianto fotovoltaico del gruppo Sun Contracting sta per entrare in funzione. Il progetto vicino a Cottbus, la seconda città del Brandeburgo

Nella Germania orientale un impianto fotovoltaico del gruppo Sun Contracting sta per entrare in funzione. Nelle vicinanze di Cottbus, la seconda città del Brandeburgo, il progetto ha un enorme valore non solo per l’azienda installatrice. Si tratta di una potenza fotovoltaica di circa 972 kilowatt di picco.

L’impianto fotovoltaico, costruito e gestito sotto forma di progetto Contracting, può produrre energia pulita pari a quasi un milione di kilowattora annualmente. Se immessa completamente nella rete pubblica, questa quantità di energia elettrica è in grado di coprire più o meno i consumi energetici di 200 abitazioni per un anno intero.

Che cosa significa Contracting fotovoltaico?

Contracting fotovoltaico: questo è il nome del concetto energetico innovativo del gruppo Sun Contracting. Con questa denominazione viene intesa l’ideale soluzione rappresentata da una perfetta combinazione tra la necessità ecologica e la fattibilità economica in ambito di energie rinnovabili.

Perché è interessante il Contracting?

Per gli impianti progettati all’interno della cornice Contracting il fattore più attraente riguarda i costi. Ogni costo di investimento e di mantenimento dell’impianto è a carico di Sun Contracting in veste di azienda installatrice. Il locatore del tetto o terreno su cui viene costruito l’impianto fotovoltaico riceve un pagamento per la messa a disposizione dell’area. Il gruppo Sun Contracting sfrutta al massimo la superficie con un impianto delle maggiori dimensioni possibili. In questo modo non va perso alcuno spazio e si riesce a garantire un’efficienza economica.

Enorme valore

Gli impianti fotovoltaici nella forma di Contracting hanno un grosso vantaggio in particolare se si installano su grossi capannoni o estese superfici di tetti che offrano sufficiente spazio libero. Come base del Contracting non è stato imposto l’obbligo di autoconsumo dell’intera energia prodotta. L’elettricità può infatti essere consumata in loco ma anche immessa nella rete, secondo proporzioni adeguate alle individuali esigenze.

Ritratto aziendale

Sun Contracting AG e le sue società figlie sono impegnate da oltre dodici anni nel settore fotovoltaico, dove il loro successo è stato raggiunto nell’Europa di lingua tedesca grazie al loro modello di Contracting fotovoltaico. Il gruppo aziendale detiene complessivamente una potenza fotovoltaica installata, progettata e in costruzione di 112,8 MWp, distribuita in progetti Contracting in cinque Paesi europei. Oltre alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, Sun Contracting è attiva anche nel campo degli investimenti sostenibili. Maggiori informazioni a tale proposito sono rintracciabili direttamente sul sito web dell’emittente del gruppo, all’indirizzo www.suninvestag.com/it.