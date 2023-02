Vincenzo Aliotta in libreria con “Un passo alla volta”

Si intitola “Un passo alla volta – La vita oltre le dipendenze” il nuovo libro di Vincenzo Aliotta a cura di Barbara Bonomi Romagnoli

A Piticchio, in provincia di Ancona, fra le colline e il mare, dal 2012 è attivo il Centro Recupero Dipendenze San Nicola, eccellenza della sanità marchigiana conosciuta anche all’estero. Vincenzo Aliotta, ideatore e fondatore del Centro, da oltre cinquant’anni è in prima linea per offrire la migliore cura a chi si ammala del “mal di denti dell’anima”, convinto che “se oggi hai una dipendenza, fra due mesi puoi tornare a vivere”. A differenza di molte esperienze comunitarie, il programma terapeutico del Centro San Nicola è breve e intenso e rappresenta un’opportunità unica nel panorama italiano, basato su un approccio interdisciplinare e ispirato al metodo dei 12 Passi degli Alcolisti Anonimi. La storia di Vincenzo Aliotta è anche la storia di un progetto al tempo stesso sanitario e culturale, realizzato con il contributo di tante voci diverse, per costruire un tessuto umano capace di accogliere le fragilità di chi non riesce a reggere la frenesia della società contemporanea e ha bisogno di fare un passo alla volta, e farlo bene.

Nato a Roma nel 1943, Vincenzo Aliotta si è laureato all’Università “La Sapienza” in Lettere e Filosofia e poi a Trento in Sociologia. Dal 1969 vive nelle Marche. Nel decennio 1990-2000 ha collaborato con il gruppo di Careggi (Firenze) alla stesura dell’impegnativa opera in due volumi Libro Italiano di Alcologia. Dal 2010 si dedica a tempo pieno al Centro Recupero Dipendenze San Nicola e ha lanciato il concetto di “residenzialità breve”, con la significativa intuizione di allargare il trattamento anche a pazienti provenienti da altre nazioni.