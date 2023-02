“Madre Pizza” è il nuovo libro di Gabriele Bonci. Le ricette di stagione del re degli impasti per conservare la natura e ritrovare il gusto

Prima di restare folgorato dalla magia della lievitazione, Gabriele Bonci voleva fare il contadino, come suo nonno. Non ne ha mai fatto mistero, e per lui la pizza e il pane rimarranno sempre legati alla terra e al lavoro di chi la coltiva. Ecco perché quello che avete tra le mani «è un libro fatto col trattore», che nasce dall’amore e dal rispetto per i prodotti naturali. Un vero viaggio all’origine del cibo. Oltre a tante ricette inedite e genuine, in Madre pizza ritroviamo tutto il suo metodo e il suo pensiero in una struttura nuova, pensata per seguire al meglio il ritmo delle stagioni: perché i prodotti di stagione costano meno e sono più buoni, e perché è ormai chiaro a tutti quanto sia importante rispettare i tempi e gli spazi della natura.

Gabriele Bonci è un maestro dell’arte bianca riconosciuto a livello internazionale. Conduttore dal 2019 della trasmissione tv Pizza Hero – La sfida dei forni, nel 2022 è tra i protagonisti della serie Netflix Chef’s Table. Per De Agostini ha pubblicato nel 2019 Pizza Hero. Viaggio in Italia con il re degli impasti.