Dermatite atopica: nuova analisi conferma sicurezza di tralokinumab

Nei pazienti con dermatite atopica, l’analisi di sicurezza più completa finora effettuata su tralokinumab non ha mostrato risultati inaspettati con il trattamento fino a un anno, come emerso da una revisione di 5 studi pubblicata sul British Journal of Dermatology.

Questi risultati sottolineano l’eleganza meccanicistica dell’inibizione dell’interleuchina (IL)-13 ed evidenziano i potenziali vantaggi del dosaggio flessibile di tralokinumab, ha osservato l’autore principale dello studio Eric Simpson, professore di dermatologia presso Oregon Health & Science University di Portland. Nel complesso, l’analisi aggregata dei dati sulla sicurezza di cinque trial clinici di fase II e III ha mostrato che il blocco di una singola citochina fornisce un’eccellente sicurezza a breve e a lungo termine, molto utile per una grave malattia cronica.

«La maggior parte dei pazienti con eczema richiede anni di trattamento, quindi per i medici riferire con sicurezza ai pazienti i bassi tassi di eventi avversi gravi e la mancanza di un profilo di effetti collaterali di soppressione immunitaria è molto incoraggiante» ha aggiunto.

Differenze minime rispetto al placebo

Nell’analisi aggregata che ha coinvolto 1.605 pazienti trattati per 16 settimane con tralokinumab e 680 che hanno ricevuto placebo, la frequenza di qualsiasi evento avverso è stata rispettivamente del 65,7% e del 67,2%, mentre gli eventi avversi gravi si sono verificati rispettivamente nel 4,6% e nel 6,3% dei soggetti.

L’effetto collaterale più comune in assoluto è stata proprio la dermatite atopica, che si è verificato meno frequentemente nei pazienti trattati con tralokinumab (15,4%) in confronto al placebo (26,2%). Altri eventi avversi comuni rilevati più spesso con il trattamento attivo sono stati:

Infezioni virali del tratto respiratorio superiore (15,7% vs 12,2%)

Infezioni del tratto respiratorio superiore (URTI, 5,6% vs 4,8%)

Congiuntivite (5,4% vs 1,9%)

Reazioni al sito di iniezione (3,5% vs 0,3%)

Invece quelli verificatisi meno frequentemente con tralokinumab rispetto al placebo includevano infezioni cutanee (rispettivamente 3,7% vs 9,2%,) e dermatiti infette (1,6% vs 6,4%).

I disturbi oculari classificati come congiuntivite, cheratocongiuntivite o cheratite si sono verificati più spesso con tralokinumab (7,9% vs 3,4%), prevalentemente di entità lieve o moderata e con risoluzione nel corso dello studio. Anche durante il trattamento di mantenimento fino a 52 settimane, i tassi di eventi avversi non differivano da quelli rilevati nel breve termine.

«In effetti, il basso tasso di eventi avversi che di solito accompagnano il blocco di tipo 2, come la congiuntivite, non aumenta e sembra invece diminuire con l’uso a lungo termine» ha affermato Simpson. «Il fatto che le infezioni cutanee siano state inferiori al placebo e che siano diminuite nel tempo suggerisce che il blocco a lungo termine della IL-13 con tralokinumab abbia un impatto positivo sulle infezioni cutanee, una ben nota comorbilità nella dermatite atopica non controllata».

«Questi risultati forniscono ulteriori dati a sostegno della sicurezza e della tollerabilità della molecola e supportano la mia esperienza personale nel mondo reale relativa alla sicurezza e all’efficacia di questa terapia» ha commentato Raj Chovatiya, direttore del Center for Eczema and Itch e presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago.

Vantaggi del dosaggio ogni quattro settimane

Coerentemente con quanto emerso nel trial ECZTRA 3, i tassi di infezioni del tratto respiratorio superiore e di congiuntivite erano inferiori utilizzando la dose di mantenimento di 300 mg ogni 4 settimane invece che ogni 2 settimane. Nello specifico, il 6,7% dei pazienti con dosaggio ogni 4 settimane ha manifestato URTI, rispetto al 9,4% con dosaggio ogni 2 settimane e al 7% con dosaggio ogni 2 settimane più corticosteroidi topici opzionali. I dati corrispondenti per la congiuntivite erano rispettivamente del 3%, 5% e 5,6%.

«Il dosaggio ogni 4 settimane è una possibilità per i pazienti che raggiungono una buona risposta clinica dopo 16 settimane» ha detto Simpson. «Con il vantaggio di una maggiore praticità e una migliore la tollerabilità, con un tasso inferiore di congiuntivite».

Nella sua pratica personale, Simpson ha prescritto tralokinumab a pazienti con eczema fino a un anno. Tuttavia, lui e altri ricercatori hanno seguito popolazioni molto più grandi per oltre 2 anni e stanno pianificando ulteriori pubblicazioni. «I dati sulla sicurezza continueranno ad accumularsi» ha dichiarato. «Ma non mi aspetto sorprese».

Anche se è difficile confrontare direttamente i dati della revisione con altri studi, ha affermato Chovatiya, i risultati suggeriscono anche che tralokinumab può essere associato a meno infezioni e congiuntiviti rispetto ad altre terapie avanzate per la dermatite atopica, sebbene siano necessari studi head-to-head e di real life per comparare al meglio la sicurezza.

