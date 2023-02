You&Meat lancia il burger a forma di cuore per San Valentino

A San Valentino, il brand You&Meat torna con l’edizione limitata di uno dei suoi burger gourmet: Amor di Burger è a forma di cuore

Un burger gourmet a forma di cuore in limited edition per celebrare la festa degli innamorati: questa l’idea di Centro Carni Company, produttrice del marchio You&Meat, che anche in questa particolare festività non perde l’occasione per celebrare il binomio tra gusto e convivialità.

Amor di Burger è un prodotto speciale, realizzato con carne di scottona, rispettando la ricetta tradizionale di You&Meat. Perfetto per preparare un piatto originale da condividere con il proprio amore durante la cena di San Valentino, sarà venduto in serie limitata le prime due settimane di febbraio 2023 e sarà distribuito in alcune catene tra nord, sud e centro Italia.

SCHEDA TECNICA

♥ Nome: Amor di Burger

♥ Brand: You&Meat

♥ Burger gourmet di scottona a forma di cuore

♥ Peso al pezzo: 180 g

♥ Confezionato in skin pack, singolarmente

♥ Ingredienti: carne bovina (86%), acqua, fiocchi di patata, sale, fibra vegetale da agrumi, pisello e carota, aromi naturali, antiossidante: acido ascorbico; spezie. SENZA GLUTINE

♥ Limited & Special Edition: Valentine’s day

♥ Prezzo consigliato: € 3,20/pz

You&Meat è il brand di Centro Carni Company nato nel 2015 per portare in tavola un burger gourmet, ricavato da pregiati tagli anatomici, comunemente utilizzati per la preparazione di altri piatti. Un’ambiziosa scommessa, una ricerca e una ricetta, che hanno visto in azione tutte le aree di competenza dell’azienda.

L’unicità di You&Meat sta nella sua diversità: un ventaglio di proposte volte ad “educare” il palato del consumatore ai diversi gusti della vera carne. You&Meat propone, infatti, un vero e proprio viaggio nel mondo delle razze bovine: dalla Chianina, la tipica razza dell’Appennino centrale conosciuta per la sua pregiata succulenza, all’Aberdeen Angus Sired, dal gusto deciso, per arrivare alla Piemontese, caratterizzata da un gusto delicato. La mission di You&Meat è quindi quella di offrire un prodotto in linea con i food trend del momento, valorizzando gusti unici e tradizionali, stimolando la cultura del buon cibo.