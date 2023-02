Tumore alla prostata: Commissione UE approva Pluvicto

Pluvicto, la terapia con radioligandi di Novartis, ottiene l’approvazione della Commissione UE per pazienti con cancro alla prostata

La Commissione europea ha approvato Pluvicto (lutezio 177 vipivotide tetraxetano) di Novartis per il trattamento di adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) positivo al PSMA. La terapia mirata con radioligandi è indicata in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica (ADT) con o senza inibizione della via del recettore degli androgeni (AR), per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) positivo all’antigene di membrana specifico (PSMA). Questi pazienti devono essere già stati trattati con inibizione della via dell’AR e chemioterapia a base di taxani.

L’approvazione si basa sui risultati dello studio di Fase III VISION, in cui i pazienti che hanno ricevuto il radioligando più il miglior standard di cura (BSoC) hanno registrato una riduzione del 38% del rischio di morte e una significativa riduzione del 60% del rischio di progressione radiografica della malattia o di morte rispetto al solo BSoC. Inoltre, il 30% dei pazienti con malattia valutabile al basale ha dimostrato una risposta obiettiva con Pluvicto più BSoC, rispetto al 2% del braccio BSoC-alone.

Sono in corso ulteriori studi sulla terapia per il trattamento di stadi precoci del carcinoma prostatico metastatico; recentemente l’azienda ha comunicato che lo studio di Fase III PSMAfore, condotto su pazienti con mCRPC PSMA-positivi dopo il trattamento con una terapia con inibitori della via del recettore degli androgeni, ha raggiunto l’endpoint primario di sopravvivenza libera da progressione radiografica.

Nel 2020 in Europa si verificheranno circa 473.300 casi di cancro alla prostata e 108.000 decessi legati al cancro alla prostata. I pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico hanno circa 3 probabilità su 10 di sopravvivere a 5 anni, il che indica un elevato bisogno insoddisfatto di nuove opzioni terapeutiche mirate per questi pazienti.

Informazioni su lutezio (177Lu) vipivotide tetraxetano

Pluvicto è una terapia a base di radioligandi somministrata per via endovenosa che combina un composto mirato (un ligando) con un radionuclide terapeutico (una particella radioattiva, in questo caso il lutezio-177)1 . Dopo la somministrazione nel flusso sanguigno, Pluvicto si lega alle cellule bersaglio, comprese quelle del cancro alla prostata che esprimono la PSMA, una proteina transmembrana. Una volta legato, le emissioni energetiche del radioisotopo danneggiano le cellule bersaglio e quelle vicine, interrompendo la loro capacità di replicarsi e/o innescando la morte cellulare.