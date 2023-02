Previsioni meteo 12 febbraio 2023: temperature in risalita

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 febbraio 2023: anticiclone in rinforzo sulle nostre regioni, temperature in aumento da Nord a Sud

Sull’Italia assistiamo a un generale miglioramento delle condizioni meteo, con cieli soleggiati da Nord a Sud, grazie alla rimonta dell’anticiclone. Inoltre nella giornata di oggi avremo anche un rialzo termico, specie al Centro-Nord, dove le temperature si porteranno anche leggermente sopra la media del periodo. Qualche precipitazione, specie a ridosso dei rilievi, con neve ancora a quote relativamente basse, è attesa solo al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra alti e bassi l’alta pressione dominerà per buona parte della seconda decade di febbraio. Ci ritroveremo così a guardare con attenzione all’ultima decade del mese per vedere se l’inverno avrà ancora qualcosa da dire o terminerà senza particolari scossoni.

Intanto per oggi, domenica 12 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole con neve fino a quote molto basse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni al Nord-Ovest con neve fino a quote molto basse, asciutto con molte nuvole altrove. In serata nessuna variazione con cieli nuvolosi e deboli nevicate sui settori di Nord-Ovest fino in pianura. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni sparse su tutti i settori, nevose fino a 200-500 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi con neve a bassa quota, più asciutto sui settori tirrenici. In serata residui fenomeni sui settori adriatici co neve fino in pianura, variabilità asciutta altrove. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su tutte le regioni con neve sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve calo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi e neve oltre i 400-1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in aumento su tutta l’Italia.

