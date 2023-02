“Piedone a Hong Kong” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda un altro film per la serie dedicata a Bud Spencer: ecco la trama di “Piedone a Hong Kong”

Per la serie “Il gigante buono”, ciclo di 8 film dedicati a Bud Spencer, domenica 12 febbraio alle 21.15 su Rai Movie andrà in onda “Piedone a Hong Kong”, del 1975, regia di Steno, con Al Lettieri, Enzo Cannavale, Bud Spencer, Renato Scarpa, Nancy Sit, Claudio Ruffini. La trama: La polizia di Napoli, coadiuvata dal funzionario statunitense Sam Accardo del Narcotic Bureau, decide di incastrare Willy Pastrone, il “signore della droga” della città. L’operazione fallisce e il commissario Rizzo, alias “Piedone”, decide di interrogare Pastrone per l’ultima volta ma quando giunge a casa sua, lo trova già morto.

Rizzo, ingiustamente accusato di omicidio, decide di investigare anche sull’arrivo dell’italo-americano Frank Barella, un criminale spedito in Italia perché indesiderabile. Grazie alle informazioni di Barella (che in realtà si scoprirà poi un agente dell’FBI sotto copertura) Piedone comprende che c’è una talpa nella Polizia, un agente corrotto che permette il traffico di droga nella città, e parte per Hong Kong deciso a smascherarlo. A differenza del precedente Piedone lo sbirro, Bud Spencer qui (ed anche negli altri due film successivi) non viene doppiato da Glauco Onorato, ma recita con la sua voce, che del resto meglio identifica le sue origini napoletane, tipiche anche del personaggio che interpreta.