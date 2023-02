“La leggenda di Belle e la Bestia” al Teatro Verdi di Montecatini

Al Teatro Verdi Montecatini domenica 12 febbraio 2023 in scena “La leggenda di Belle e la Bestia”, il musical dal finale inaspettato

Con “La leggenda di Belle e la Bestia”, il musical dal finale inaspettato, al Teatro Verdi di Montecatini domenica 12 febbraio ore 17.00 per i bambini e le famiglie una storia d’amore e d’avventura con testi e musiche originali.

La compagnia dell’ORA presenta il musical La leggenda di Belle e la Bestia. In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo. Il casuale incontro con Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago e dolce ricordo di una principessa ormai dimenticata da chiunque a causa del potente sortilegio. La ricerca di una valida soluzione che possa portare l’incantesimo a spezzarsi si scontra però con le trame segrete di Miguel, pronto a tutto pur di prendersi in sposa la giovane Belle.

Ma cosa accadrebbe se la Bestia si convincesse che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio? Una nuova storia di amore e di avventura raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato e mai raccontato.

LU.DA Produzioni esordisce con questo spettacolo nel panorama del musical nazionale nel 2021. L’opera completamente inedita con testi di Luca Cattaneo e musiche di Enrico Galimberti è messa in scena dalla Compagnia dell’ORA che si è resa protagonista di una ricca tournée, debuttando al Teatro Sociale di Mantova e proseguendo nei principali teatri italiani come il Teatro Sistina di Roma, Teatro Repower di Assago, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Creberg di Bergamo, Teatro Celebrazioni di Bologna, Teatro di Varese e Teatro Nuovo di Ferrara.

MONTECATINI TERME TEATRO VERDI

domenica 12 febbraio ore 17.00

La leggenda di Belle e la Bestia Il Musical

Regia: LUCA CATTANEO

Assistente regia: DARIO BELARDI

Direzione artistica: LUCA CATTANEO

Costumi: SILVIA PEDRETTI

Scene: FABRIZIO CATTANEO

Direzione tecnica: DARIO BELARDI

Disegno luci: ENZO CAPPELLI

Disegno fonico: STEFANO ROSSI

Orchestrazione: ENRICO GALIMBERTI, SIMONA COTTI

Biglietti da € 26 a € 39 prevendite ticketone.it