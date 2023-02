Ghada Amer al MUCEM di Marsiglia fino ad aprile 2023

Fino a domenica 16 aprile 2023 la prima retrospettiva dell’artista Ghada Amer in Francia: prosegue la mostra “La voce di una donna è rivoluzione”

La prima retrospettiva in Francia dell’artista franco-americana-egiziana Ghada Amer, una voce importante nelle questioni postcoloniali e femministe nella creazione contemporanea.

Distribuito in tre luoghi (Mucem, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur e la cappella del Centre de la Vieille Charité), riunisce le diverse modalità di espressione plastica dell’artista franco-americana-egiziana, dai suoi esordi a alle sue creazioni più recenti.

Il ricamo, la pittura, la ceramica, il bronzo e la creazione di giardini sono al centro della sua arte. Tra Oriente e Occidente, Ghada Amer interroga da una cultura all’altra le rappresentazioni, le relazioni di dominio, i processi di assimilazione, opposizione o traduzione. Oggi è una voce importante sulle questioni postcoloniali e femministe nella creazione contemporanea.

Nata al Cairo nel 1963, Ghada Amer si è trasferita a Nizza con i suoi genitori nel 1974. Si è formata lì a Villa Arson prima di entrare a far parte dell’Institute for Advanced Studies in Plastic Arts di Parigi. Disgustata dalla difficoltà di affermarsi come pittore negli anni ’80 – e a fortiori come donna pittrice – Ghada Amer sviluppa un lavoro di tele e installazioni ricamate così come sculture e giardini, attraverso i quali la pittura si afferma gradualmente.

Nel 1999 è stata invitata da Harald Szeemann ad esporre alla Biennale di Venezia, dove ha ricevuto il premio UNESCO per la promozione delle arti. Dal 1996 vive e lavora a New York.

Curatori:

Hélia Paukner, curatrice responsabile della sezione Arte Contemporanea, Mucem

Philippe Dagen, storico dell’arte del XX e XXI secolo, professore all’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, critico del quotidiano Le Monde e curatore indipendente

La mostra Ghada Amer è stata ideata e organizzata dal Mucem, Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo, in collaborazione con il Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur e la Città di Marsiglia/Musei di Marsiglia/Centro dell’Antica Carità.

Al Mucem – Fort Saint-Jean, edificio Georges Henri Rivière e giardino della migrazione:

fino al 16 aprile 2023 (320 m²)

“Ghada Amer, Orient – <الشرق – الغرب – Occident”.