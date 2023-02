“Franco Zeffirelli, conformista ribelle” in prima serata su Rai 5

Rai Cultura propone in prima serata “Franco Zeffirelli, conformista ribelle” di Anselma dell’Olio, in onda alle 21.15 in prima visione su Rai 5

Nel centenario della nascita del grande regista e scenografo, Rai Cultura propone “Franco Zeffirelli, conformista ribelle” di Anselma dell’Olio, in onda alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Prodotto da La Casa Rossa e Rs, in collaborazione con Rai Cinema e il patrocinio della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, il film è un ritratto a più voci che intreccia film, materiali di repertorio, archivi fotografici, ricordi e interviste.

Il docufilm è già stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia per la sezione Venezia Classici e compare tra le dieci opere che concorreranno al Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2023 per il miglior documentario. Attraverso interviste originali e materiali dell’epoca, sono le star internazionali che lo hanno conosciuto, personalmente e professionalmente, a raccontare il carattere composito e geniale di Zeffirelli che ha trovato espressione non solo nel cinema, ma anche nella pittura, nel teatro lirico e di prosa, con una energia creativa che lo avrebbe portato a travalicare fin da giovanissimo i confini italiani per essere consacrato in tutto il mondo.