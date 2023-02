Fiere: da Blu Nautilus arriva Fieredelbenessere.it

Nasce il circuito Fieredelbenessere.it: si tratta di un’idea di Blu Nautilus, azienda specializzata nell’organizzazione fieristica

Fieredelbenessere.it è un nuovo progetto dedicato alla promozione e conoscenza delle discipline olistiche, al benessere e alla sostenibilità ambientale. Uno spazio di incontro e confronto dove trovare rimedi antichi, novità e best practise per prenderci cura di noi stessi e del nostro pianeta.

Due gli appuntamenti già fissati per la prima parte del 2023: – Malpensa Benessere sabato 18 e domenica 19 marzo a Busto Arsizio (Varese) a Malpensa Fiere, Centro Fieristico Congressuale per eventi a Varese e Milano. – Cerea Benessere sabato 15 e domenica 16 aprile a Cerea (Verona) all’Area EXP, il maggiore polo fieristico del Basso Veronese e dell’Alto Polesine.

Il pubblico troverà una ricca proposta di discipline e prodotti per il corpo e per la mente, alimentazione biologica e vegetariana, cosmesi naturale, trattamenti, abbigliamento, accessori e servizi per la casa e la cura della persona, presentati da aziende ed espositori provenienti da tutta Italia.

Inoltre, gli eventi del circuito Fieredelbenessere.it ad ogni tappa proporranno un ricco programma di conferenze su salute naturale e benessere con relatori illustri, mentre l’area experience sarà a disposizione di chi vorrà praticare tecniche e discipline o beneficiare di trattamenti dimostrativi gratuiti.

Fieredelbenessere.it è un’idea di Blu Nautilus, azienda specializzata nell’organizzazione fieristica, e si avvale della consulenza di Florido Venturi, esperto di eventi olistici.

Sul sito fieredelbenessere.it e sui social (FB e IG fieredelbenessere) info utili per partecipare agli eventi e i programmi dettagliati, in via di definizione, degli appuntamenti Malpensa Benessere (18-19 marzo 23) e Cerea Benessere (15-16 aprile 23) oltre ad un blog dove trovare consigli semplici, utili e pratici per il nostro benessere quotidiano.

Info www.fieredelbenessere.it mail fieredelbenessere@gmail.com tel e whatsapp +39 378 083 37 99

Link: https://www.fieredelbenessere.it/