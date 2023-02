Da Malo proposta genderless per San Valentino

Da Malo per la festa degli innamorati un’idea progettata come capo genderless: il maglione in puro cashmere, in una delicata nuance bianco latte

Una raffinata proposta quella di Malo per la festa degli innamorati, progettata e ideata dalla maison fiorentina come capo genderless: il maglione in puro cashmere, in una delicata nuance bianco latte.

Questo prezioso girocollo è un capolavoro di maestria artigianale Made in Italy. La lavorazione a losanghe, ovvero con rombi in rilievo, è molto complessa da realizzare e richiede tempi lunghi e dilatati, così come l’amore più puro richiede tempo, pazienza e attenzione.

Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, così le fibre di prezioso cashmere sono lavorate dalle esperte maestranze per creare questo capo genderless e timeless. Il risultato è un capo dall’allure sofisticata, dallo stile senza tempo, caratterizzato da quel lusso soffuso tipico di Malo, non ostentato ma sempre sinonimo di cura del dettaglio, classe ed eterna eleganza.

Un capo che diventa promessa, oltre il genere, di amore e di cura, di tempo da dedicarsi come si dedica a ciò che ci è più caro.

Il maglione in puro cashmere a losanghe fa parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.