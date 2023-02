Previsioni meteo 11 febbraio 2023: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 11 febbraio 2023: il fine settimana inizia con tempo stabile e temperature massime in risalita grazie all’alta pressione

Dopo una settimana con condizioni meteo instabili soprattutto sull’Italia meridionale, con neve anche a quote basse, tempo in miglioramento su tutta la Penisola grazie alla rimonta dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile da Nord a Sud e temperature minime e massime in graduale risalita.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia dal weekend con cieli soleggiati da Nord a Sud. Inoltre avremo anche un aumento delle temperature, il quale sarà più evidente in quote, mentre su pianure e vallate interne avremo forti escursioni termiche. Alta pressione dominante anche all’inizio della prossima settimana, attenzione solo ad una piccola goccia fredda in quota in transito sulle regioni meridionali.

Intanto per oggi, sabato 11 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, nuvolosità medio-alta al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione ma con nuvolosità medio-alta in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, addensamenti sulla Sicilia orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .