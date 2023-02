Marino D’Amore pubblica “Bartali e Coppi. Avversari, ma mai nemici”

“Bartali e Coppi. Avversari, ma mai nemici” è il nuovo libro di Marino D’Amore fuori per la collana “Biografie illustrate” di Curcio Editore

Gino Bartali e Fausto Coppi erano talmente rivali che nel 1948 vennero anche sanzionati dalla Federazione italiana con due mesi di squalifica, poi ridotti a uno, per il comportamento fortemente antisportivo dimostrato al mondiale di ciclismo, quando invece di correre insieme per la Nazionale, non fecero che controllarsi a vicenda tutta la gara come due avversari. I due campioni vivevano in una sfida continua, pur correndo per la stessa bandiera. Una rivalità che però era ricca di ammirazione reciproca e divenne amicizia.

L’autore:

Marino D’Amore è responsabile scientifico e docente del corso di comunicazione e giornalismo presso l’Istituto Armando Curcio e docente di Storia del giornalismo nel corso di studi in Mediazione linguistica in editoria e marketing presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Armando Curcio».

Curatore della collana sulle biografie illustrate degli sportivi, sceglie di inserire Pelé come capofila di questa collana, a cui seguiranno, tra gli altri, anche Jesse Owens e Ayrton Senna.

La serie:

La serie Biografie illustrate sono una collana editoriale pensata per far avvicinare i lettori più piccoli ad alcuni grandi personaggi, che con la loro caparbietà, il loro talento e la loro tenacia hanno rivoluzionato il mondo! Grandi scienziati, personaggi storici, musicisti, sportivi… il testo e le illustrazioni vanno di pari passo per raccontare le vicende di personalità eccezionali della storia dell’uomo! Pelé, Jessie Owens, Ayrton Senna sono solo alcuni dei titoli che andranno a comporre la collana.