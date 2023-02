La finale di Sanremo 2023 su Rai 1: l’ordine di uscita dei cantanti

In prima serata su Rai 1 la finale del Festival di Sanremo: ecco l’ordine di uscita dei cantanti sul palco del’Ariston

Ieri sera Marco Mengoni si è aggiudicato la serata delle cover. Sul podio anche Ultimo e Lazza. Mengoni resta in testa alla classifica generale in attesa della finalissima del Festival in onda stasera su Rai 1. Ecco l’ordine di uscita della serata finale del 73° Festival della Canzone Italiana.

ELODIE

COLLA ZIO

MARA SATTEI

TANANAI

COLAPESCE DIMARTINO

GIORGIA

MODA’

ULTIMO

LAZZA

MARCO MENGONI

ROSA CHEMICAL

CUGINI DI CAMPAGNA

MADAME

ARIETE

MR. RAIN

PAOLA & CHIARA

LEVANTE

LDA

COME_COSE

OLLY

ARTICOLO 21

WILL

LEO GASSMANN

GIANMARIA

ANNA OXA

SHARI

GIANLUCA GRIGNANI

SETHU

Intanto la quarta serata del 73° Festival di Sanremo fa registrare su Rai 1 l’ascolto record di 11 milioni 121 mila spettatori con uno share del 66.5 per cento. La prima parte (21.25 – 23.41) è stata vista da 15 milioni 046 mila spettatori, con uno share del 65.2 per cento. La seconda parte (23.44 – 01.59) ha avuto 7 milioni 041 mila spettatori, con uno share del 69.7 per cento. Il picco di ascolto alle 21.46 con 16 milioni 683 mila, quello di share all’1.51 con il 74 per cento.