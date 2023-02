Epilessia: perampanel efficace come trattamento aggiuntivo

Epilessia: un nuovo studio italiano conferma il favorevole profilo di efficacia e sicurezza di perampanel nella pratica clinica, come unico trattamento aggiuntivo

Un nuovo studio italiano, pubblicato online su “Epilepsia Open”, conferma il favorevole profilo di efficacia e sicurezza di perampanel nella pratica clinica, come unico trattamento aggiuntivo (add-on) nei pazienti con epilessia focale o generalizzata.

L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare se il buon profilo di efficacia e tollerabilità, dimostrati negli studi randomizzati e controllati con perampanel, fossero confermati in real life, soprattutto quando il farmaco è utilizzato precocemente.

Questo studio multicentrico ha coinvolto 52 centri italiani ed un ampio gruppo di importanti neurologi a livello nazionale,coordinati dal Prof. Umberto Aguglia , della Clinica Neurologica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Un totale di 503 pazienti sono stati inclusi nello studio.

I trattamenti concomitanti comprendevano levetiracetam (27%), carbamazepina (16%), lamotrigina (12%) e valproato (11%) nella maggior parte dei casi. La dose target mediana giornaliera di perampanel era di 4 mg/die. Nel complesso, la retention rate è stata molto elevata in tutto il gruppo, 89% a 12 mesi.

La percentuale di pazienti responder è stata persistentemente elevata rispetto al basale (84% a 12 mesi) e la libertà da crisi del 49%.

I punti-chiave secondo gli autori

I principali punti di forza di questo studio sono rappresentati dalla grande dimensione campionaria , dall’uso di perampanel in combinazione con un singolo ASM (limitando così le interazioni farmacologiche) e dalla rappresentatività della popolazione nella pratica clinica quotidiana .

Come testimoniato dalla elevata retention rate , il trattamento con perampanel è stato efficace e ben tollerato

Specifiche misure di efficacia hanno confermato l’utilità di perampanel come singolo trattamento aggiuntivo. La riduzione mediana del numero di crisi e il tasso di responder sono stati molto alti, in linea con altri studi, in particolare quelli con uso precoce di perampanel.

L’efficacia precoce di perampanel con alti tassi di libertà dalle crisi è senza dubbio rilevante, in quanto può migliorare l’aderenza al trattamento e la qualità di vita del paziente .



Le conclusioni

«In conclusione», scrivono gli Autori, «nel nostro ampio campione di studio nella pratica clinica, la terapia con perampanel è stata mantenuta per un anno dalla maggior parte dei pazienti. L’efficacia è stata eccellente ed è stata mantenuta nel tempo fino a un anno di follow-up, con un alto tasso di libertà dalle crisi. Perampanel inoltre ha confermato un buon profilo di sicurezza con una bassa incidenza di eventi avversi».

Bibliografia:

Gasparini S, Ferlazzo E, Neri S, et al. Effectiveness of Perampanel as the Only Add-on: Retrospective, Multicenter, Observational Real Life Study on epilepsy patients. Epilepsia Open. 2022 Sep 8. doi: 10.1002/epi4.12649. [Epub ahead of print] Leggi