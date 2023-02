“A Sua Immagine” su Rai 1 ospita Mariella Nava

Lorena Bianchetti e i ragazzi di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso in onda alle 16 su Rai 1, incontreranno la cantautrice Mariella Nava

Nel giorno della finale del Festival di Sanremo, Lorena Bianchetti e i ragazzi di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 11 febbraio alle 16 su Rai 1, incontreranno la cantautrice Mariella Nava. L’artista ha trovato proprio sulla ribalta dell’Ariston grandissime soddisfazioni, sia come solista sia come autrice. Suo il brano “Spalle al muro” portato al successo dall’amico Renato Zero.

Con lei e i ragazzi del parterre si parlerà del Festival 2023, ma sarà anche l’occasione per ripassare i passaggi salienti della carriera di quest’artista straordinaria: dagli esordi come autrice per Gianni Morandi fino alle imprese più recenti con il progetto messo in piedi con le amiche e colleghe Rossana Casale e Grazia Di Michele (cui l’inviato Paolo Balduzzi chiederà di raccontarci la loro Mariella). Ci sarà, inoltre, l’occasione di approfondire l’intimità di Mariella, i suoi valori, le sue speranze e le sue paure, il suo dar voce agli ultimi e ai temi sociali che le sono valsi nel 2014 anche il titolo di Cavaliere della Repubblica.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, accompagnato dai suoi ragazzi in viaggio per l’Italia. Questo sabato tappa a Napoli, alla scoperta dell’Ospedale dei libri. Una tipografia-museo nel cuore di Scampia perfettamente operativa creata da giovani, una clinica dei volumi, specializzata anche nella cura dell’anima, uno spazio in cui la cultura è riscatto e futuro. Don Giordano riflette sulla giustizia e in particolare sulla giustizia di Dio anche dentro al male crea qualcosa di nuovo. A seguire, intervista a Rosario Esposito La Rossa, scrittore e editore, che si definisce spacciatore di libri e che è da sempre in prima linea nella lotta per la rinascita culturale e sociale di Scampia.