Coniugati anticorpo-farmaco: MSD sigla accordo con Kelun-Biotech

MSD sigla accordo con Kelun-Biotech dal valore potenziale di oltre 9 miliardi di dollari, finalizzato allo sviluppo di sette coniugati anticorpo-farmaco

MSD ha accettato di pagare 175 milioni di dollari in anticipo nell’ambito di un accordo con Kelun-Biotech, società biotech con sede in Cina, dal valore potenziale di oltre 9 miliardi di dollari, finalizzato allo sviluppo di sette coniugati anticorpo-farmaco (ADC) contro il cancro attualmente in fase preclinica.

L’accordo si basa su una precedente collaborazione tra le due aziende su due ADC, tra cui il candidato MK-2870 mirato a TROP2, attualmente in fase di sperimentazione avanzata.

“Continuiamo a incrementare la nostra pipeline oncologica”, ha dichiarato Dean Li, presidente dei Merck Research Laboratories, aggiungendo che “i progressi nelle tecnologie ADC stanno dando vita a una nuova generazione di candidati progettati per indirizzare e veicolare con maggiore precisione potenti agenti antitumorali nel sito del tumore”.

L’accordo conferisce a MSD le licenze esclusive globali per ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di più ADC in fase di sperimentazione, nonché opzioni di licenza esclusive su ulteriori candidati, mentre Kelun, una holding controllata da Sichuan Kelun Pharmaceutical, mantiene il diritto su alcuni ADC in licenza e in opzione per Cina, Hong Kong e Macao.

Oltre al pagamento anticipato, Kelun otterrà pagamenti fino a 9,3 miliardi di dollari se deciderà di non mantenere i diritti sugli ADC opzionali in questi tre territori e se tutti i candidati otterranno l’approvazione normativa. Inoltre, MSD ha dichiarato di voler effettuare un investimento azionario in Kelun di importo non specificato.

Una collaborazione già in essere

All’inizio di quest’anno, MSD aveva ottenuto i diritti per il farmaco MK-2870 di Kelun, noto anche come SKB-264, nei territori al di fuori di Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan, in un accordo che prevedeva un anticipo di 47 milioni di dollari e fino a 1,3 miliardi di dollari in future milestone. Il farmaco è in fase III di sperimentazione per il trattamento del carcinoma mammario metastatico triplo negativo ed è in fase II di sperimentazione per il carcinoma polmonare non a piccole cellule e per i tumori solidi avanzati.

A luglio le aziende hanno ampliato la loro collaborazione, con l’acquisizione da parte di MSD dei diritti su un altro candidato ADC per 35 milioni di dollari in anticipo e future milestone per un totale di 901 milioni di dollari.

Per MSD l’impegno negli ADC dura da tempo

MSD, l’azienda che produce l’immunoterapia Keytruda, che si avvia a diventare il farmaco più venduto al mondo, ha investito molto nei coniugati anticorpo-farmaco, o ADC, una categoria di farmaci antitumorali che associa un anticorpo monoclonale che cerca il tumore a una tossina che lo uccide.

Nel 2020, MSD ha investito un miliardo di dollari nello specialista di ADC Seagen per ladiratuzumab vedotin e per i diritti su tucatinib in certi territori e ha pagato altre centinaia di milioni di dollari per acquisire i diritti di due farmaci sperimentali contro il cancro al seno. Pochi mesi dopo, la casa farmaceutica ha speso quasi 3 miliardi di dollari per acquisire VelosBio e i suoi ADC per linfomi e tumori solidi.

Il nuovo accordo con Kelun-Biotech, una consociata della Sichuan Kelun Pharmaceutical coinvolge farmaci che si trovano in una fase di sviluppo molto più precoce rispetto a quelli oggetto delle due transazioni. Ma è più ampio e dà a MSD accesso a una serie di ADC i cui target farmacologici non sono stati resi noti nell’annuncio delle società.

AstraZeneca ha fatto l’affare migliore, stringendo accordi importanti con Daiichi Sankyo che le hanno permesso di ottenere l’Enhertu, un farmaco di rapida vendita, e un altro promettente farmaco in fase avanzata di sviluppo. Anche Gilead ha fatto una grande scommessa, pagando 21 miliardi di dollari per acquisire Immunomedics e il suo farmaco Trodelvy per il cancro al seno triplo negativo e altri tumori. L’anno scorso, Bristol Myers Squibb si è associata a Eisai, mentre Seagen ha guardato alla Cina stringendo una partnership con RemeGen.

Quest’estate, per diversi mesi, MSD avrebbe discusso l’acquisto definitivo di Seagen, ma sembra che le trattative si siano poi interrotte.