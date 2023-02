Su Rai 3 in prima serata “Red Land”: la trama del film

“Red Land” trasmesso in prima serata su Rai 3 in occasione del Giorno del ricordo: la trama del film di Maximiliano Hernando Bruno con Selene Gandini

Giovedì 9 febbraio alle 21.20 su Rai 3, in occasione del Giorno del ricordo, andrà in onda il film “Red Land (Rosso Istria)”, una pellicola del 2018 del regista Maximiliano Hernando Bruno, con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin. La trama: Settembre 1943. Dopo l’arresto di Mussolini il 25 luglio, il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede e ottiene l’armistizio da parte degli anglo–americani e fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando.

L’esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra, ma anche, e soprattutto, per le popolazioni civili istriane, fiumane, giuliane e dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana.

In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, avendo la sola colpa di essere italiana e figlia di un dirigente locale del partito fascista.

Il film racconta quella pagina tragica della nostra storia, in cui Istria e Dalmazia, tra il 1943 e il 1947, divennero teatro di stragi, di vite risucchiate nel buio delle foibe, le cavità carsiche di cui è costellato il territorio della Venezia Giulia, luogo da cui partirono in migliaia temendo per la propria sopravvivenza.

Il Parlamento ha scelto la giornata del 10 febbraio come Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. A Norma Cossetto venne conferita la Medaglia d’Oro al valor civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Una targa in suo ricordo è presente all’interno del Palazzo Bò dell’università di Padova.