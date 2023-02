Previsioni meteo 9 febbraio 2023: ultimi giorni di freddo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 febbraio 2023: ancora nevicate sparse a bassa quota ma nel fine settimana torna l’anticiclone

L’attuale situazione meteo vede un vasto campo di alta pressione che dall’Atlantico si estende fino al Mar Baltico, mentre aria molto fredda dall’Europa orientale continua ad affluire verso il Mediterraneo. Clima quindi molto freddo in Italia e con temperature di circa 7-8 gradi sotto le medie del periodo. L’aria artica che affluisce sul Mediterraneo non porta sono clima freddo, ma anche condizioni meteo a tratti instabili sul versante adriatico e al Sud: la situazione resterà invariata anche oggi, quando saranno possibili nevicate sparse a bassa quota e piogge sulle Isole Maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è in arrivo una nuova rimonta dell’alta pressione sui settori occidentale del continente con l’arrivo del prossimo weekend. Netto miglioramento meteo in Italia che però trovandosi sul bordo avrebbe ancora a che fare con correnti orientali, anche se meno fredde nel complesso.

Intanto per oggi, giovedì 9 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole con neve fino a quote molto basse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni al Nord-Ovest con neve fino a quote molto basse, asciutto con molte nuvole altrove. In serata nessuna variazione con cieli nuvolosi e deboli nevicate sui settori di Nord-Ovest fino in pianura. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni sparse su tutti i settori, nevose fino a 200-500 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi con neve a bassa quota, più asciutto sui settori tirrenici. In serata residui fenomeni sui settori adriatici co neve fino in pianura, variabilità asciutta altrove. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su tutte le regioni con neve sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve calo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi e neve oltre i 400-1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .