“a.C.d.C” su Rai Storia racconta la Torre Eiffel

Torre Eiffel, storia di una scommessa incredibile: la racconta il professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.” su Rai Storia

La storia del monumento più famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della Francia, realizzato per l’esposizione universale del 1889. La racconta il professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.”, in onda giovedì 9 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. In primo piano, la sfida tecnica ed umana dell’ingegnere Gustave Eiffel nella Parigi della Belle Époque per erigere nel cuore della città una rivoluzionaria, gigantesca torre metallica: la battaglia di un uomo per realizzare il suo sogno, contro tutte le avversità e gli ostacoli.