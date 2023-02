Previsioni meteo 8 febbraio 2023: neve a bassa quota al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023: Italia nella morsa del gelo, neve a bassa quota sulle zone interne centro-meridionali

L’aria fredda giunta nella giornata di Domenica si sta facendo sentire tutta sull’Italia con temperature sotto media anche di 8-10 gradi specie su settori adriatici e al Sud. Flusso freddo che interesserà la nostra Penisola per tutta la settimana e andrà attenuandosi solo con l’arrivo del prossimo weekend. Condizioni meteo che potrebbero risultare instabili nei prossimi giorni con neve fino a quote molto basse. Nella giornata di oggi i fenomeni nevosi dovrebbero interessare soprattutto le zone interne appenniniche. Maltempo possibile al Sud, specie tra Calabria e Sicilia con temporali anche intensi e neve abbondante sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è attesa a breve una nuova rimonta dell’alta pressione sui settori occidentale del continente entro il secondo weekend del mese. Netto miglioramento meteo in Italia che però trovandosi sul bordo avrebbe ancora a che fare con correnti orientali, anche se meno fredde nel complesso.

Intanto per oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiori addensamenti in transito ma sempre con tempo asciutto su tutte le regioni. In serata deboli nevicate in arrivo sull’Emilia Romagna fino a quote pianeggianti, asciutto ma con molte nuvole altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino locali fenomeni su Marche e Abruzzo con neve a bassa quota, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi con neve a bassa quota, più asciutto sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni adriatiche con neve a bassa quota, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali sparsi su tutte le regioni con neve sui rilievi oltre i 300-700 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con neve a quote collinari, piogge in arrivo anche sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi e neve oltre i 400-1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .