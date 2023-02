Kotuko entra a fare parte del gruppo Webgenesys

Kotuko, azienda specializzata nei settori del digital marketing e dello sviluppo software, è entrata a far parte del gruppo Webgenesys, che opera a 360° nel settore ICT

Webgenesys S.p.A., System Integrator attivo sul mercato nazionale, ha acquisito una quota di controllo del capitale sociale di Kotuko S.r.l., consentendone l’ingresso nel gruppo.

Per Webgenesys, realtà specializzata nei diversi ambiti dei settori ICT, digital innovation e cloud transformation, l’ingresso di Kotuko è una scelta strategica per portare avanti la costante ricerca di professionalità e competenze specialistiche che caratterizzano il gruppo. Come racconta Antonello Posterino, presidente di Webgenesys, “la nostra forza risiede nella completezza e nella qualità dei servizi offerti, resi possibili grazie all’unione di competenze verticali che si integrano efficacemente in funzione degli obiettivi progettuali da raggiungere. L’arrivo di Kotuko all’interno del gruppo rafforzerà la nostra offerta nei settori del digital marketing e dello sviluppo di soluzioni cloud native”.

“Kotuko, nata dalla fusione di due società con dieci anni di esperienza sul campo, oggi è una realtà dinamica che conta tre sedi operative in Italia, a Milano, Torino e Aosta. Nella nostra azienda collaborano sinergicamente professionisti specializzati negli ambiti del software engineering e del digital marketing, visti come due facce complementari e interconnesse della moderna era dell’informazione”, spiega Michelangelo Chasseur, amministratore delegato di Kotuko.

“Una volta consolidato il processo di integrazione delle due business unit e il nostro posizionamento sul mercato, era arrivato il momento per Kotuko di puntare più in alto e di unire il proprio percorso di crescita con quello di un gruppo più grande in grado di attivare azioni di accelerazione. Siamo entusiasti del passo fatto, abbiamo davanti un progetto industriale ricco di sfide e nuove opportunità che non vediamo l’ora di affrontare”, dichiara Gianni Santolla, presidente di Kotuko.

“Diamo il benvenuto a Kotuko, sicuri che questa operazione sarà l’occasione per consolidare la nostra presenza su tutto il territorio nazionale, raggiungere nuovi target di mercato e avvalorare il gruppo come interlocutore di alto livello sia per il mercato privato che per la Pubblica Amministrazione”, conclude Raffaele Primo, amministratore delegato di Webgenesys.