Vis-à-vis Magister è il nuovo divano firmato Ludovica Mascheroni

Vis-à-vis Magister è il divano firmato Ludovica Mascheroni perfetto per San Valentino. Con doppia seduta, una frontale all’altra, questo elegante divano permette alla coppia di sedersi vis-à-vis.

Vis-à-vis Magister ha un rivestimento in pelle e una struttura in noce canaletto sbiancato. I braccioli in legno presentano la parte centrale rivestita in pelle con cucitura e bordo tinto. Legno a vista solo negli angoli. Il risultato: un design in cui la tradizione delle lavorazioni artigianali incontra l’estetica contemporanea caratterizzata da linee sinuose ed essenziali.

Un bellissimo complemento d’arredo, realizzato a mano dagli artigiani dell’azienda, con il quale dichiarare alla dolce metà amore e attenzione. Una vera e propria promessa: guardarsi negli occhi non solo nel giorno degli innamorati ma anche tutti i giorni a venire.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione e nei materiali selezionati. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni piccolo dettaglio. Nulla è lasciato al caso negli arredi di Ludovica Mascheroni. Elementi dal design elegante, studiati in ogni dettaglio e realizzati in Italia con materiali e rifiniture di pregio.