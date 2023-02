Terremoto Turchia-Siria: disperso l’italiano Angelo Zen

Terremoto in Turchia e Siria, l’italiano disperso è l’imprenditore veneto Angelo Zen: l’uomo si trovava nella zona colpita dal devastante sisma per motivi di lavoro

Si chiama Angelo Zen ed è un imprenditore veneto, originario della provincia di Vicenza, il cittadino disperso in Turchia nel terremoto che ha colpito il Paese e il nord della Siria provocando migliaia di morti. Lo ha comunicato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani in collegamento su Rai 3 dalla sede dell’Inità di crisi della Farnesina.

Secondo Tajani, che è anche vicepresidente del Consiglio dei ministri, l’imprenditore, “impegnato nel settore automobilistico, al momento delle scosse di ieri mattina si trovava nella città di Kahramanmaras”, capoluogo della provincia che è stata l’epicentro del sisma.

Il ministro ha pregato la stampa di “non assediare la famiglia del cittadino veneto” e ha chiarito che la Farnesina “è stata autorizzata a fornire le notizie sull’uomo”. Sollecitato sulle voci relative al crollo della struttura in cui si trovava l’uomo, circolate sui media, Tajani non ha fornito alcuna conferma e ha affermato che “le notizie che girano sono molto imprecise“. Zen, ha sottolineato di nuovo il ministro, “al momento è impossibile da rintracciare”.

Come spiegava Antonio Tajani già stamattina su Twitter, l’italiano disperso si trovava in Turchia per ragioni di lavoro. Intanto, nella zona continua lo sciame sismico e si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime.

RINTRACCIATI TUTTI GLI ALTRI ITALIANI

“L’Unità di crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno – spiega il ministro –. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita a entrare in contatto con lui”. Tajani, intervistato da Agorà su Rai 3, aggiunge: “L’unità di crisi della Farnesina ha contattato tutti gli italiani che erano nelle zone del terremoto: erano 61 nell’area più complicata e 168 nell’area più vasta. Il fatto è che non ci sono collegamenti, quindi non sappiamo nulla di lui. Continuiamo a ricercarlo”.