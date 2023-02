Previsioni meteo 7 febbraio 2023: freddo e gelate da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 7 febbraio 2023: nuova ondata di freddo sull’Italia con nevicate a bassa quota e gelate mattutine

Tornano condizioni meteo invernali sull’Europa centro-orientale ed in Italia. Il tutto è causato dalla discesa di fredde correnti artiche, attivate da un coriaceo blocco anticiclonico disteso dal vicino Atlantico al Mar del Nord. L’aria fredda ha ormai raggiunto anche l’Italia, specie Peninsulare, con temperature che hanno subìto un deciso calo e con i primi fiocchi di neve a bassa quota sulle regioni adriatiche. La giornata di oggi non farà eccezione, con i valori massimi che si manterranno diffusamente al di sotto dei +10°C, fatta eccezione per le due Isole Maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo freddo intenso al centro-nord fino alla giornata di giovedì, mentre sulle due Isole si registrerà un graduale addolcimento termico. Temperature minime in discesa nei prossimi giorni sino a portarsi al di sotto dello zero al Nord e gran parte del Centro, quando in Pianura Padana si potrà scendere anche al di sotto dei -5°C. Neve attesa in pianura specie sul Piemonte occidentale e tra i settori del medio-basso Adriatico ed alta Calabria ionica, in questo caso sino a ridosso dei settori costieri. Neve sui settori collinari di Sicilia e Sardegna.

Intanto per oggi, martedì 7 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole con neve fino a quote molto basse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Alpi e Appennini con neve fino a quote molto basse, asciutto con molte nuvole altrove. In serata nessuna variazione con cieli nuvolosi e deboli nevicate su Alpi e Appennini. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto, isolate piogge sulle coste adriatiche. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori adriatici con neve fino in collina, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e Calabria con neve fino alla bassa montagna, asciutto con cieli nuvolosi altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi e neve fino a quote collinari. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .