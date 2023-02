Festival di Sanremo 2023: all’Ariston ci saranno Benigni e Mattarella

Festival di Sanremo 2023, stasera il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Ariston. Sul palco ci sarà Benigni, ospite a sorpresa

Ho il piacere e l’onore di annunciare che questa sera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella“. È Amadeus ad annunciare una notizia che definisce storica a poche ore dal debutto della 73esima edizione del Festival di Sanremo, da questa sera in diretta su Rai Uno.

“Sono emozionato- aggiunge- ma soprattutto grato al presidente per aver accettato il mio invito e per questo voglio ringraziare il consigliere per la comunicazione del Quirinale, il dottor Giovanni Grasso e Lucio Presta, lavorano da tempo affinché questo possa accadere”. E commenta: “La presenza del presidente Mattarella al Teatro Ariston testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, della musica e della canzone di cui Sanremo è la massima espressione nel sentimento popolare”.

In conclusione al suo annuncio, poi, il direttore artistico rivela la presenza di un altro ospite stasera: “Avere con noi il presidente della Repubblica è anche l’occasione per celebrare il 75esimo anniversario della nostra Costituzione. Non c’era modo migliore di farlo se non invitando un personaggio unico nella cultura italiana, sto parlando di Benigni. Per me sarà un immenso piacere riabbracciare Roberto, un evento che- alla presenza del presidente Mattarella- assumerà un valore etico e civile all’interno del Festival di Sanremo, che è la più grande manifestazione di cultura popolare”.