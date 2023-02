“Blu” è il nuovo brano di Mariapia, disponibile in radio e in digitale distribuito da INgrooves Music Group/Universal Music: un brano introspettivo e malinconico

“blu”, è il nuovo singolo di MARIAPIA disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link https://ingrv.es/blu-shm-t , distribuito da INgrooves Music Group/Universal Music Italia. Blu è un brano introspettivo e malinconico, un sound urban spinge una ballad dal testo sincero e autobiografico , frutto di esperienze passate, momenti felici e non, in un racconto che ha come destinatario la stessa autrice. Prodotto da ALIFE (Giuseppe Cirioli), il brano arriva a distanza di due anni dall’ultimo singolo “Distratta”.

“Avevo bisogno di essere sincera con me stessa, e scrivere me lo permette sempre. Blu è nata nel periodo di lockdown in cui ci trovavamo nel 2021, quella mattina facevo colazione e guardavo un documentario sulla vita di Picasso, furono quei volti cupi, doloranti, malinconici a farmi sentire ispirata, mi sentivo come loro e quindi anche molto compresa. Per me questo brano è come una spinta data da un’onda nel mare freddo. Con Blu è stato come guardarmi allo specchio, è stato l’incontro che dovevo fare con l’altra me, l’affronto, il distacco, il guardarmi da fuori per capirmi fino in fondo dentro. Stavo male e avevo il bisogno di accettarlo, di dirmelo”.

“Questa canzone mi ha permesso di entrare nelle viscere più profonde della mia sensibilità, mi ha permesso di guardarmi, ascoltarmi, accettare il mio timore, le mie paure, il mio dolore, il mio colore blu e riconoscermi per quella che ero o non ero più, e penso che sia proprio questo passaggio fondamentale a permetterci di crescere ed imparare ad entrare davvero in contatto con noi stessi. Ricordo scrissi la mia prima canzone che avevo 15 anni, era orrenda, terrificante, tant’è che rifiutai di scriverne altre per un po’ di anni. Ma poi, come tutte le cose che devono accadere, arrivò Via te, che per me fu un grande risveglio, tanto travolgente da spingermi a registrarla e a continuare a seguire uno dei miei sogni più grandi… quello di fare musica”.

Maria Pia De Lellis, nata nel 2000 in provincia di Caserta. Amandola fin da bambina, si avvicina alla musica con i Nirvana. Figure di riferimento come Kurt Cobain, Levante, Maria Antonietta, Lana del Rey l’hanno spinta a prendere lezioni, a cantare e scrivere le sue prime canzoni. Nel 2020 dà inizio al suo progetto musicale e, con la collaborazioni di Francesco Damiani e Danilo Leone, pubblica singoli quali: “Via te”,“Un giorno migliore” e “Distratta”.