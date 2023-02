Ristrutturazioni domestiche 2023: come risparmiare grazie ai bonus

Ristrutturare casa è un’operazione che apporta diversi benefici non solo a livello estetico ma, al contrario, anche la qualità di vita e la soddisfazione personale potrà essere incrementata. In questo breve articolo illustreremo quali sono le ristrutturazioni domestiche che possono essere effettuate nel corso del 2023 e quali sono i bonus che permettono di ottenere un’importante riduzione della spesa che si andrà a sostenere per migliorare la propria abitazione.

Quali sono i bonus che possono essere sfruttati per le ristrutturazioni domestiche 2023

Quando si parla dei bonus per la ristrutturazione della propria casa, occorre dividere tra quelli che riguardano la lavorazione edilizia e gli altri che invece si riferiscono a determinati acquisti. Il primo di questi bonus è il Superbonus, che a partire dal 2023 sarà pari al 90% e riguarderà i vari interventi che permettono di migliorare l’efficienza energetica di quell’unità immobiliare. Per sfruttare il bonus al 110 percento, invece, i lavori devono essere stati avviati nel corso del 2022 e a settembre essere completati almeno al 30%.

L’ecobonus invece ha una percentuale del 50 massimo 65% a seconda dei diversi interventi che sono stati effettuati nel corso dell’anno, mentre quello per proteggere l’abitazione da danni derivanti da un sisma ha una percentuale compresa tra il 50 e l’85% e varia in base al tipo di intervento svolto e alla classificazione dell’area dove si trova l’abitazione, quindi se a forte rischio di sisma o meno.

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche il bonus che potrà essere sfruttato è pari al 75% della somma di denaro investita. Se invece si vuole migliorare un’area verde, la soglia di spesa massima è di cinque mila euro e la riduzione del 36%. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, questi devono rispettare una caratteristica, ovvero la classe energetica: per i frigoriferi e congelatori si parla della classe F, per i forni la classe deve essere A mentre per le lavatrici e asciugatrici la E. La detrazione sarà pari al 50% della somma di denaro spesa, con sgravi sull’IRPEF.

Migliorare i consumi della propria abitazione grazie ai bonus

Ovviamente è importante considerare anche della possibilità di migliorare la propria casa sotto il punto di vista del consumo energetico.

Oltre al bonus ristrutturazione è possibile acquistare strumenti che consentono di produrre energia pulita e sicura, come nel caso dei pannelli fotovoltaici. Anche la sostituzione della caldaia rappresenta uno degli interventi principali per evitare gli sprechi di energia elettrica in casa. Le detrazioni costituiscono un ottimo incentivo alla sostituzione del vecchio apparecchio con uno nuovo e più performante, anche se resta comunque possibile usufruire di offerte supplementari sui nuovi modelli di caldaie a condensazione proposte da operatori come Engie, ovvero un’ulteriore fonte di risparmio rispetto ai già citati bonus per le ristrutturazioni da tenere in considerazione per la propria casa.

Ristrutturare casa rappresenta dunque un’occasione che permette a tutti gli effetti di raggiungere un buon livello di miglioramento della propria casa, senza dover rinunciare a determinate comodità come troppo spesso accade, dettaglio fondamentale da tenere bene a mente. Ovviamente ogni bonus permette di avviare un lavoro specifico, quindi riuscire nell’intento di ottenere un risparmio che con il passare del tempo sarà sempre più evidente.