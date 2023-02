Previsioni meteo 6 febbraio 2023: nuova ondata di freddo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 6 febbraio 2023: l’anticiclone arretra e lascia spazio a correnti fredde orientali, nuovo crollo termico

Il primo weekend di febbraio si è chiuso con condizioni meteo per lo più stabili in Italia. Un robusto anticiclone delle Azzorre esteso sull’Europa occidentale ha interessato anche il Mediterraneo e la nostra Penisola portando stabilità e temperature in rialzo. Dalla giornata di oggi però avremo valori termici di nuovo in picchiata per l’arrivo di correnti fredde orientali. Il clima, almeno per il momento, resterà asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la settimana sarà all’insegna del freddo, a tratti anche gelo viste le temperature in ingresso e il tipo di massa d’aria d’estrazione continentale. Il freddo non ci abbandonerà probabilmente fino al prossimo weekend e attenzione a qualche blanda goccia fredda in quota in scorrimento all’interno di questo flusso freddo orientale, potrebbe portare sorprese nevose fino a quote molto basse.

Intanto per oggi, lunedì 6 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole con neve fino a quote molto basse, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio ancora fenomeni al Nord-Ovest con neve fino a quote molto basse, asciutto con molte nuvole altrove. In serata nessuna variazione con cieli nuvolosi e deboli nevicate e più asciutto al Nord-Est. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi e neve oltre i 900 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo diffuso. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse e quota neve in calo fin verso i 400-700 metri. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 1000-1200 metri. Al pomeriggio insiste il maltempo su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .