Unicef: oltre 30 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta

Oltre 30 milioni di bambini nei 15 paesi più colpiti soffrono di deperimento – o malnutrizione acuta – e 8 milioni di questi bambini ne soffrono in forma grave

Le agenzie delle Nazioni Unite chiedono azioni urgenti per proteggere i bambini più vulnerabili nei 15 paesi maggiormente colpiti da una crisi alimentare e nutrizionale senza precedenti.

In un contesto segnato da conflitti, shock climatici, impatti del COVID-19 e aumento del costo della vita, sempre più bambini soffrono di malnutrizione acuta, mentre i servizi sanitari, nutrizionali e altri servizi salvavita stanno diventando meno accessibili. Attualmente, oltre 30 milioni di bambini nei 15 paesi più colpiti soffrono di deperimento – o malnutrizione acuta – e 8 milioni di questi bambini ne soffrono in forma grave, la più mortale tra i livelli di denutrizione. Si tratta di una grave minaccia per la vita dei bambini, per la loro salute e il loro sviluppo a lungo termine, le cui conseguenze si ripercuotono sugli individui, sulle loro comunità e sui loro paesi.

In risposta, cinque agenzie delle Nazioni Unite – l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), il World Food Programme (WFP) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – chiedono che si accelerino i progressi sul Piano D’azione Globale contro il Deperimento Infantile (Global Action Plan on Child Wasting), per prevenire, identificare e curare la malnutrizione acuta tra i bambini nei paesi più colpiti, che sono Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Haiti, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen.

Il Piano D’azione Globale rileva la necessità di un approccio multisettoriale e sottolinea le azioni prioritarie da intraprendere per la nutrizione materna e infantile attraverso i sistemi alimentari, sanitari, idrici e igienico-sanitari e di protezione sociale. In risposta ai bisogni crescenti, le agenzie delle Nazioni Unite hanno identificato cinque azioni prioritarie efficaci nell’affrontare la malnutrizione acuta nei paesi colpiti da conflitti e disastri naturali, e nelle emergenze umanitarie. Il potenziamento di queste azioni sotto forma di pacchetto coordinato sarà fondamentale per prevenire e curare la malnutrizione acuta nei bambini ed evitare tragiche perdite di vite umane.

Le agenzie delle Nazioni Unite chiedono azioni decise e tempestive per evitare che questa crisi si trasformi in una tragedia per i bambini più vulnerabili del mondo. Tutte le agenzie sollecitano maggiori investimenti a sostegno di una risposta coordinata delle Nazioni Unite che soddisfi le esigenze senza precedenti di questa crescente crisi, prima che sia troppo tardi.