Tumore al seno: benefici da abemaciclib in adiuvante

Tumore al seno: i risultati aggiornati dello studio di Fase 3 monarchE su abemaciclib in adiuvante in combinazione con la terapia endocrina standard

Annunciati al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), e contemporaneamente pubblicati su The Lancet Oncology, i risultati aggiornati dello studio di Fase 3 monarchE su abemaciclib in adiuvante in combinazione con la terapia endocrina standard (ET) per il trattamento del carcinoma mammario in fase precoce ad alto rischio (EBC) positivo al recettore ormonale (HR+), negativo al recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2-) e con linfonodi positivi.

Secondo i dati – che derivano da un’analisi che riflette un periodo di osservazione mediano di 3,5 anni nel quale tutte le pazienti hanno completato o interrotto il periodo di trattamento previsto di due anni con abemaciclib – il rischio di sviluppare una malattia invasiva è risultato ridotto del 33,6%. Il tasso di sopravvivenza libera da malattia invasiva (IDFS) a quattro anni è stato dell’85,8% per i pazienti trattati con abemaciclib più ET rispetto al 79,4% per i pazienti trattati con la sola ET, con una differenza assoluta del 6,4% (rispetto al 2,8% a due anni).

L’aggiunta di abemaciclib in adiuvante ha anche ridotto il rischio di sviluppare una malattia metastatica del 34,1%. Il tasso di sopravvivenza libera da malattia a distanza (DRFS) a quattro anni è stato pari al 88,4% per i pazienti trattati con abemaciclib più ET rispetto all’82,5% dei pazienti trattati con sola ET, con una differenza assoluta del 5,9% (rispetto al 2,5% a due anni).

Questi benefici sono stati descritti in tutti i sottogruppi, indipendentemente dalla percentuale di espressione del marcatore di proliferazione cellulare Ki-67. Sebbene i dati sulla sopravvivenza globale (OS) non siano ancora maturi, nel braccio abemaciclib con ET sono stati osservati meno decessi rispetto al braccio di monoterapia con ET. I risultati complessivi di sicurezza sono coerenti con il profilo consolidato di abemaciclib.

“Questi dati vanno a confermare il profilo di efficacia e di sicurezza della molecola. Il continuo rafforzamento del beneficio di abemaciclib in fase adiuvante a quattro anni sottolinea ulteriormente l’importanza potenziale di questi dati per le donne e gli uomini affetti da carcinoma mammario precoce HR+, HER2-, linfonodo-positivo e ad alto rischio”, ha dichiarato Valentina Guarneri, professoressa ordinaria di Oncologia Medica, Direttore Unità Operativa Complessa di Oncologia 2, Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

“I risultati dello studio clinico monarchE, confermati da questa nuova analisi presentata al più importante congresso mondiale sul tumore del seno, sono di estrema rilevanza clinica sia per l’entità del beneficio indotto da abemaciclib, sia perché questo beneficio riguarda le pazienti con tumore che, pur nelle fasi iniziali, risulta a più alto rischio di ricaduta dopo l’intervento”, ha aggiunto Lucia Del Mastro, Professoressa di Oncologia dell’Università di Genova e direttore della Clinica di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico San Martino.

Lo studio monarchE (N=5.637) ha incluso donne e uomini con tumore del seno HR+, HER2-, linfonodo-positivi e con un alto rischio di recidiva. La popolazione candidata al trattamento (intention-to-treat, ITT) comprendeva i pazienti arruolati sia nella Coorte 1 che nella Coorte 2, con la Coorte 1 (N=5.120) che rappresentava il 91% di tutti i pazienti arruolati. La Coorte 1 ha arruolato pazienti in base a specifici fattori clinico-patologici (≥4 linfonodi ascellari [ALN] positivi, o 1-3 ALN positivi e malattia di grado 3 o dimensioni del tumore ≥5 cm). La coorte 2 ha arruolato pazienti con 1-3 ALN positivi ed espressione del Ki-67 determinata centralmente ≥20% (definito nello studio come “Ki-67 alto”). Il Ki-67 è un marcatore della proliferazione cellulare. I dati presentati al SABCS comprendono anche i risultati della popolazione della Coorte 1 (approvata da EMA).

Anche per quanto riguarda i dati sulla sopravvivenza (OS), i numeri sono confortanti: sono stati osservati meno decessi nel braccio abemaciclib con ET (157 [5,6%]) rispetto al braccio di monoterapia con ET (173 [6,1%]). Nel braccio abemaciclib con ET si è verificato un minor numero di decessi per tumore al seno rispetto al braccio di sola ET, 117 (4,2%) contro 138 (4,9%). Quasi il doppio dei pazienti nel braccio di controllo ha sviluppato e vive con malattia metastatica rispetto a quelli che hanno ricevuto abemaciclib. Il follow-up è in corso fino alla valutazione finale della OS.

Come precedentemente pubblicato sul Journal of Clinical Oncology e successivamente aggiornato su Annals of Oncology, lo studio monarchE ha raggiunto l’endpoint primario registrando un miglioramento statisticamente significativo dell’IDFS nella popolazione ITT per i pazienti trattati in adiuvante con abemaciclib più ET rispetto a quelli trattati con sola ET. In accordo con le linee guida, l’IDFS è stata definita come il periodo di tempo che intercorre prima che si verifichi una recidiva del tumore, che si sviluppi un nuovo tumore o che si verifichi il decesso. Il 1° Aprile 2022, EMA ha approvato abemaciclib in associazione alla terapia endocrina per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale, HR, HER2-, linfonodo-positivo, ad alto rischio di recidiva secondo i criteri della coorte 1 dello studio in oggetto.

Gli eventi avversi (AE) più frequentemente descritti nel braccio abemaciclib sono stati diarrea, neutropenia e affaticamento; artralgia, vampate di calore e affaticamento nel braccio di controllo; gli AE di grado 3-4 più comuni sono stati neutropenia, leucopenia e diarrea nel braccio con abemaciclib e artralgia, neutropenia e aumento delle ALT nel braccio di sola ET.