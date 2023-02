Traslochi: Casavo e Switcho digitalizzano la gestione delle utenze

Traslochi: quelle per il cambio luce, gas e internet le pratiche più odiate (38%). Accordo tra Casavo e Switcho per digitalizzare la gestione delle utenze

L’obiettivo è ambizioso: digitalizzare la gestione di utenze e relative volture, per aggiungere un nuovo tassello alla trasformazione digitale dell’esperienza di chi vende e compra casa, in linea con la visione di Casavo di “rimuovere le complessità tipiche della compravendita immobiliare”.

Questo il cuore dell’alleanza tra Casavo – la piattaforma europea immobiliare di nuova generazione per vendere e comprare casa – e Switcho – la prima app del risparmio personalizzato che aiuta i suoi utenti a gestire le spese ricorrenti come luce, gas, telefonia e assicurazioni rc auto. Un’alleanza che va a risolvere non un problema qualsiasi, ma il più “odiato” da chi ha a che fare con traslochi e cambi di casa: se è vero che in Italia, infatti, si stimano 500.000 traslochi ogni anno, la burocrazia legata al cambio casa è l’aspetto più odiato da chi è alle prese con un trasloco (38%), secondo un sondaggio condotto da Switcho.it su più di 250.000 utenti iscritti alla piattaforma.

Si tratta di una partnership in primo luogo tecnologica: è infatti grazie all’integrazione nella piattaforma di Casavo dell’algoritmo di Switcho, capace di “scandagliare” il mercato delle offerte luce e gas per trovare il prezzo migliore in base all’analisi delle condizioni di partenza, che chi compra casa potrà accedere non solo alla tariffa più giusta per sé, ma soprattutto alla “delega” a Switcho di tutta la burocrazia connessa alla gestione delle utenze di luce e gas: sarà proprio Switcho, infatti, a farsi carico di tutte le pratiche necessarie per voltura e cambio fornitore.

PropTech e FinTech si dimostrano così aree di innovazione sempre più vicine e complementari, con il primo – inteso come trasformazione digitale della property industry – che va ad intersecarsi sempre più spesso con il mondo finanziario e dei servizi: “Siamo felici di unire le forze con Switcho e di poter così semplificare la gestione interna di volture, subentri e prime attivazioni, oltre ad offrire un servizio aggiuntivo ai nostri acquirenti,” racconta Victor Ranieri, General Manager Italia di Casavo. “Comprare casa è spesso un percorso ad ostacoli. In Casavo vogliamo semplificare il mercato immobiliare residenziale attraverso un’offerta personalizzata e ricca di servizi integrati – come il nostro servizio Casavo Mutui, ad esempio -, per questo lavoriamo con partner che ci permettono di scalare ulteriormente i nostri processi interni e di offrire al contempo un valore aggiunto al cliente finale.”

“In Italia si stimano circa 500.000 traslochi ogni anno: se volessimo fare una proiezione, potremmo azzardare una stima di una media di 14 giorni persi complessivamente dagli italiani per star dietro alle pratiche di voltura e cambio utenze – commenta Redi Vyshka, co-founder e COO di Switcho – Switcho è nata con la missione di far risparmiare ai propri utenti tempo e denaro nella gestione delle proprie spese, in modo personalizzato, grazie al digitale. Una missione che si è incontrata perfettamente con quella di Casavo di rimuovere le complessità tipiche della compravendita immobiliare. Con questa integrazione diventiamo i primi ad offrire un servizio gratuito e nativamente digitale che unisce voltura, cambio fornitore e presa in carico della parte burocratica: gli utenti potranno infatti effettuare in pochi clic la voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore, delegando a Switcho la ricerca della migliore offerta sul mercato e, soprattutto, la gestione di tutta la burocrazia. Per un risparmio di tempo, ma non solo: cambiando fornitore contestualmente alla voltura, infatti, riusciamo a trovare per l’utente la migliore offerta sul mercato, con un risparmio annuale medio che arriva fino a 250 euro”.