Su Rai 5 in prima serata “Il grande salvataggio delle balene”

In onda la seconda puntata di “Il grande salvataggio delle balene”, in onda domenica 5 febbraio alle 21.15 su Rai 5: ecco le anticipazioni

La “liberazione” di Little White e Little Grey, due balene vissute in cattività. La racconta la seconda puntata di “Il grande salvataggio delle balene”, in onda domenica 5 febbraio alle 21.15 su Rai 5. Il loro lungo viaggio verso la libertà è, però, pieno di contrattempi e quando mancano pochi passaggi per essere trasferite nell’oceano in una costa recintata, il tutto viene rallentato dalla pandemia globale nel 2020 e i lavori per gli spostamenti vengono ripresi e conclusi tra luglio e settembre 2020. Le due beluga hanno finalmente raggiunto la destinazione finale e si spera che possa essere solo l’inizio e un esempio per centinaia di altri cetacei che vivono ancora in cattività in tutto il mondo.