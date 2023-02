Previsioni meteo 5 febbraio 2023: nuova ondata fredda in vista

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 febbraio 2023: ultime ore in compagnia dell’anticiclone, nel corso della prossima settimana torna il freddo

Condizioni meteo attuali che vedono l’insistenza di un campo d’alta pressione spingere sulla nostra penisola. L’anticiclone si trova posizionato nell’Oceano Atlantico, con massimi di pressione fino a 1030 hPa a ridosso della penisola Iberica e questo condiziona il tempo anche sull’Italia dove anche per quest’oggi avremo tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. Attenzione però, perché una nuova svolta gelida è alle porte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS un nocciolo di aria molto fredda di estrazione continentale potrebbe mettersi in movimento retrogrado fino ad interessare l’Italia, portando in quel caso un brusco calo delle temperature e neve a quote molto basse. Anche se la distanza temporale si sta accorciando l’attendibilità resta ancora bassa e serviranno ulteriori aggiornamenti.

Intanto per oggi, domenica 5 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino mattino nuvolosità irregolare sui settori centro-orientali ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio ancora addensamenti su Romagna e Triveneto, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo in peggioramento con precipitazioni sparse al Nord-Est, nevose fino a quote basse. Maltempo in estensione nella notte anche al Nord-Ovest. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con tempo stabile. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in peggioramento con precipitazioni sparse e neve sui rilievi a quote medie. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge su Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutti i settori con deboli piogge solo su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata piogge e acquazzoni sparsi possibili su Molise e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .