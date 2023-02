I The Longest Johns dal vivo al Folk Club di Torino il 15 aprile

The Longest Johns, la band folk diventata celebre grazie al revival dei sea shanties, sarà dal vivo al Folk Club di Torino il 15 aprile 2023

The Longest Johns annunciano una data unica in Italia nel 2023 nell’ambito del loro tour europeo: l’appuntamento con la band volto del revival dei canti di mare è fissato per sabato 15 aprile al Folk Club di Torino. Le prenotazioni per lo show sono disponibili sul sito del FolkClub.

The Longest Johns di Bristol cantano insieme sea shanties e canzoni folk da molti anni.

Il loro non è il classico percorso seguito dalle band per arrivare alla celebrità, ma c’è qualcosa nelle storie raccontate nei loro brani, nelle armonie accattivanti e nei loro show esuberanti che li ha resi uno di quei gruppi “da non perdere” ovunque vadano.

Nel giro di poco tempo sono passati dall’intonare canti di mare in una cucina a firmare con la Decca Records, per poi partecipare a importanti festival, tournée, apparizioni televisive, guadagnando un enorme seguito online.

Con il loro brano “Wellerman“, i Johns sono diventati ufficialmente il volto del revival dei sea shanties nel 2021, raggiungendo milioni di nuovi fan in tutto il mondo e mostrando a tutti la bellezza di queste canzoni.

THE LONGEST JOHNS

EU TOUR 2023

15 aprile 2023 – Torino – Folk Club

Prenotazioni:

Posto Unico Intero: € 20,00

Posto Unico Ridotto Under 30: € 10,00

Le prenotazioni sono disponibili su www.folkclub.it (previa registrazione)

Per info: 011 19215162 (orari di ufficio)