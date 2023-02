I Milano 84 tornano con il singolo “My Love in Tokyo”

È disponibile sui digital stores il singolo “My Love in Tokyo” dei Milano 84, il concept musicale retro-future di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini

Nuova release per Milano 84, il concept musicale retro-future di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini: My Love in Tokyo è il singolo appena uscito, una song che amplifica lo stile dance romantico ed elegante del duo, con bpm e groove al posto giusto. Un’ulteriore conferma delle potenzialità inedite e mainstream del progetto che gioca con l’italo disco, la new wave e il synth pop degli 80s per aggiornarli e portarli nel futuro.

Testi visivi, melodie catchy e suoni trascinanti, un mix esplosivo, eclettico ma con una forte identità: questo è lo stile di Milano 84. Che a un anno di distanza dall’esordio del 2021 con “Monochromatic” affina la formula vincente.

E rilancia.

Anticipato da una special version uscita a settembre per la storica label tedesca ZYX, My Love in Tokyo apre ufficialmente il nuovo corso di Milano 84, questa volta al fianco di Kutmusic, etichetta indie versatile e sensibile agli 80s (un brano del suo catalogo è nell’ultima stagione di Stranger Things).

Si tratta di una versione tutta nuova dove, all’immaginario ‘80 italiano dei due musicisti e producers, vanno ad aggiungersi suggestioni sempre più vicine alla scena elettronica contemporanea. Non mancano le consuete atmosfere cinematiche, per un pezzo molto radiofonico che esalta il carisma e la voce di Vanessa Elly, qui per la seconda volta in featuring.

Ad accompagnare la canzone, il videoclip diretto da Fabio Di Ranno e Dario Vero, con la giovane modella e attrice ucraina Aleksandra Belchitskaya: in una Tokyo al neon, tra ombre e luci si intrecciano gioia e malinconia per un amore atteso, tra finzione e realtà.

Manipolare il sound degli 80s con consapevolezza, leggerezza e tocco contemporaneo è la scelta dei MILANO 84, che oscillano tra italo disco e synthpop con eleganza e groove. Il loro primo album “Monochromatic”, uscito ad ottobre 2021 vanta collaborazioni del calibro di Vincenzo Salvia (Stranger Things) e Fabio Liberatori (Dalla, Stadio).

My Love in Tokyo è disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming, distribuzione digitale CD Baby. Sarà presente (in un’inedita french version) anche nel nuovo album di Milano 84, attualmente in corso di lavorazione e atteso per la prima metà del 2023.