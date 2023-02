Continuano i problemi sulla rete Tim: utenti infuriati

Problemi sulla rete Tim, gli utenti si sfogano. Per ora il Gruppo non ha inviato comunicazioni ufficiali e sono sconosciute le cause che hanno portato al down

Dopo Libero e Virgilio oggi tocca alla rete Tim. Sono numerosissime le segnalazioni di utenti che lamentano assenza o connessione alla rete intermittente da questa mattina. Per ora Tim non ha inviato nessuna comunicazione ufficiale e sono sconosciute le cause che hanno portato al down. A quanto riportano gli utenti, spiega la Dire (www.dire.it), non è possibile neanche chiamare il numero 187 che si occupa dell’assistenza sulla rete fissa.

Secondo quanto scritto sul sito Downdetector le segnalazioni nell’ultima ora sono state quasi 7500 e riguardano la rete fissa dalle città più importanti d’Italia: Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Palermo, Brescia, Padova.

Gli utenti si sono sfogati sui social: ‘Da giorni verso le 1 di notte si staccava per pochi minuti e tornava e oggi ha deciso di lasciarci completamente…se non si risolvono sti problemi cambio immediatamente‘, ‘Connessione lenta o assente a intermittenza, da stamattina‘, ‘Il 187 è irraggiungibile‘, ‘E ci risiamo. Italia 2023. Una rete internet nazionale ridicola e da terzo mondo‘, sono solo alcuni dei commenti che si possono trovare in rete.