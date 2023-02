Chirurgia ortopedica: ketamina riduce uso successivo di oppioidi

L’uso di ketamina intraoperatoria durante l’artroplastica totale dell’anca e del ginocchio può ridurre il consumo postoperatorio di oppioidi

Una revisione sistematica della letteratura ha rilevato che l’uso di ketamina intraoperatoria durante l’artroplastica totale dell’anca e del ginocchio può ridurre il consumo postoperatorio di oppioidi, il dolore, la nausea e il vomito; tuttavia, deve essere usata con cautela nei pazienti anziani. Lo studio è stato pubblicato su The Journal of Arthroplasty.

La ketamina viene somministrata intraoperatoriamente per trattare il dolore associato all’artroplastica totale primaria dell’anca (THA) e del ginocchio (TKA).

Per valutare l’efficacia e la sicurezza della ketamina EV intraoperatoria per i pazienti sottoposti a THA (artroplastica totale dell’anca) e TKA (artroplastica totale del ginocchio), Charles P. Hannon, e colleghi hanno utilizzato i database MEDLINE, Embase e Cochrane Central Register of Controlled Trials per analizzare sette studi pubblicati prima del 2020 sul trattamento in artroplastica totale articolare.

Il fine dello studio era supportare le linee guida di pratica clinica combinate dell’American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS), American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Hip Society , Knee Society e l’American Society of Regional Anesthesia and Pain Management (ASRA).

Complessivamente, quattro studi hanno riscontrato che la ketamina intraoperatoria ha prodotto migliori esiti sul dolore e tre studi non hanno riscontrato differenze significative negli esiti del dolore rispetto al placebo. Dei sei studi che hanno analizzato l’uso postoperatorio di oppioidi, cinque studi hanno rilevato che la ketamina intraoperatoria ha ridotto il consumo cumulativo di oppioidi e uno studio non ha riscontrato differenze significative rispetto al placebo.

La meta-analisi dei quattro studi che hanno valutato le complicanze ha rilevato che la ketamina intraoperatoria ha ridotto la nausea e il vomito postoperatori rispetto al placebo. Nessuno di questi studi ha rilevato altre differenze nelle complicanze tra la coorte ketamina rispetto al gruppo placebo.

“La ketamina intraoperatoria per via endovenosa riduce il consumo postoperatorio di oppioidi e può ridurre il dolore postoperatorio, la nausea e il vomito dopo TJA primario”, hanno scritto i ricercatori nello studio. “La ketamina somministrata intraoperatoriamente è sicura ma può aumentare il rischio di delirio postoperatorio e allucinazioni, in particolare tra i pazienti anziani dopo TJA”, hanno concluso.

C.H. Hannon et al., A systematic review of the efficacy and safety of ketamine in total joint arthroplasty.

